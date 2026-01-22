Zadnji dnevi za največje lepotne prihranke te zime!

Zato so pri Lux-Factorju pripravili ekskluzivno zimsko akcijo, v kateri so dvojna pakiranja vseh njihovih najbolj priljubljenih izdelkov znižana do 37 %, kar pomeni prihranke tudi do 55 € ... pri skoraj vseh paketih pa je vključena še brezplačna dostava.

Ekskluzivno zimsko akcijo Lux-Factor lahko izkoristite na uradni spletni strani www.luxfactor.com ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 01 777 41 07. A pozor – akcija velja samo še do konca tega tedna oziroma do razprodaje zalog.

Najbolj priljubljeni izdelki v akciji

4D HYALURON (-22 %) – večnamenska anti-age nega

Lux-Factorjeva krema 4D Hyaluron je že vrsto let absolutna zvezda, ki jo obožuje že več kot 62.000 slovenk. Njena patentirana formula s hialuronsko kislino evropskega porekla navdušuje z opaznimi rezultati že po 2 tednih redne uporabe: - zgladi gubice in preprečuje nastajanje novih, - navlaži in zmehča kožo že po prvem nanosu, - kožo obnavlja in ščiti pred škodljivimi vplivi, - povrne polnost, čvrstost in mladosten sijaj.

PURITY čistilni gel (-18 %) – popolna dopolnitev vsake rutine

Novost na trgu in lepotni favorit v rekordnem času! Ponaša se z izjemno nežno, 100 % naravno formulo, ki pa je izredno učinkovita, ko gre za težave s kožo: - odstrani nečistoče, odvečni sebum in ostanke ličil - zmanjšuje nepravilnosti in oža pore - uravna pH kože in krepi kožno bariero - izboljša delovanje vseh krem, ki jih nanesete po čiščenju.

4D CAVIAR (-37 %) – najredkeje znižana luksuzna pomlajevalna krema

Najbolj luksuzni Lux-Factor izdelek, ki ga znižajo izjemno redko. Vsebuje ekstrak pravega kaviarja ter japonsko hialuronsko kislino, ki velja za najbolj kakovostno na svetu. - Koža postane bolj čvrsta, dvignjena in elastična - Drobne linije in globoke gube se zmanjšajo. - Obraz dobi bolj mladostno, definirano obliko.

EYELASH serum (-21 %) – ikoničen original

Če je kateri izdelek Lux-Factorja postal legenda, je to zagotovo njihov serum za trepalnice in obrvi. Gre za original, ki je na trgu najdlje in v največjem pakiranju (5 ml), z unikatno formulo in naravnimi sestavinami. - trepalnice v 3 tednih vidno podaljša in zgosti, - zmanjša lomljenje, redčenje in izpadanje, - dermatološko potrjen – tudi za občutljive oči.

REVIVE maska za lase (-25 %) – NOVOST!

Popolnoma nov izdelek od Lux-Factorja: hranilna maska, ki postreže s salonskimi rezultati že po prvi uporabi in le 3 minutah delovanja. Lasje takoj postanejo bolj gladki, prožni in manj lomljivi, hkrati pa ostanejo lahkotni in zračni, saj maska las ne obteži ali zmasti. Ob redni uporabi se razcepljene konice in lomljenje zmanjšajo tudi do 90 %, lasje pa so močnejši, debelejši in odpornejši na škodljive vplive, kot so toplotno oblikovanje, barvanje in onesnaženje.

In najboljši del?

Dvojna pakiranja so pri Lux-Factorju že sicer ugodnejša kot nakup dveh posameznih izdelkov – v času zimske akcije pa so še dodatno znižana, kar za vas pomeni: - več doslednosti - manj naročanja - in konkretno boljšo ceno.

Omejena priložnost za največje zimske prihranke