Zadnji počitniški vikend nam je postregel s ponovnimi zastoji na cestah

Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je tri do tri kilometre in pol. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od razcepa Koseze in počivališča Barje mimo Kozarij ter Brezovice proti Vrhniki ni kaj dosti boljše, zamude je približno 25 - 30 minut.

Tudi na primorski avtocesti nastaja zastoj na posameznih odsekih med priključkoma Unec in Brezovica proti Ljubljani, zamude je 10 - 15 minut.

Poleg tega sta na primorski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila zaprta vozni in počasni pas med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru.