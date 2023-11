Predstavniki upravnih enot vztrajajo pri stavki

Minister Klemen Boštjančič je po sestanku v izjavi za javnost ocenil, da je bil sestanek dolg in konstruktiven. Pogovarjali so se o konkretnih zadevah, glede za sredo napovedane stavke pa si želi, da je ne bi bilo, a jo na nek način razume kot klic na pomoč, da se problematika upravnih enot končno po dolgih letih začne reševati.

"Veliko smo se pogovarjali o reševanju večletne nakopičene problematike upravnih enot. Nizke oziroma prenizke plače uslužbencev upravnih enot so samo eden od problemov. Ti so veliko širši, saj gre za problematiko povečevanja števila upravnih nalog in za razbremenitev uslužbencev, da bi bil ta poklic v resnici bolj zaželen," je dejal minister.

Poudaril je, da je bil današnji pogovor odkrit, v določenih stvareh so se sodelujoči strinjali. Prepričan je, da je treba "stvari nemudoma reševati". V tem smislu je vladna stran po njegovih besedah podala določene predloge, tako da minister verjame, da se bodo v kratkem spet srečali za skupno mizo in iskali rešitve.

Sindikalistom je tudi povedal, da so še vedno aktualna centralna pogajanja s sindikati javnega sektorja in v okviru tega bodo reševalni plačne zadeve. "Vlada želi, da pogajanja stečejo čim prej, parcialno ne moremo pristati na reševanje težav, a na upravnih enotah je toliko nakopičenih težav, zato ni nobena ovira, da začnemo redno sestankovati in reševati zadeve, ki niso vezane na samo nagrajevanje," je še povedal Boštjančič.