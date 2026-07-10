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Slovenija

Zadnji poziv Civilne iniciative: 'Usoda mesta ni zapečatena'

Ljubljana, 10. 07. 2026 17.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Referendum parkirišča

V Civilni iniciativi za Ljubljano so pred sobotnim referendumskim molkom Ljubljančane še zadnjič pozvali k udeležbi na nedeljskem občinskem referendumu o spremenjenem parkirnem odloku v delu, ki na novo ureja parkiranje v soseskah. Ne gre le za referendum o parkiranju, gre za referendum o načinu odločanja v mestu, so poudarili.

"Ta referendum ni več samo referendum o parkiranju, to je referendum o tem, kdo v Ljubljani odloča. O tem, ali bo o našem mestu še naprej odločal en sam človek ali pa bomo jasno povedali, da Ljubljana pripada njenim prebivalcem," je v izjavi za javnost pred Mestno hišo dejal predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs.

Težave glavnega mesta, na katere v referendumski kampanji opozarjajo v iniciativi, se po njegovih besedah niso skuhale včeraj. "Gre za posledico dolgoletnih politik ljubljanskega župana Zorana Jankovića, politika, čigar skupni imenovalec je vedno isti - afere in aneksi, skrb za interese kapitala in prezir do delovnih ljudi in njihovih zahtev," je bil oster.

"Tokrat pa delovni ljudje nismo več pasivni opazovalec razkroja naše skupnosti, ki ga s svojimi politikami župan povzroča. Tokrat smo povezani, verjamemo v možnost spremembe in pripravljeni smo reči dovolj," je poudaril.

Usoda mesta po Fajsovih besedah ni zapečatena in ji ni treba biti odvisna od enega samega človeka, "ki na partizanskih komemoracijah govori o vrednotah solidarnosti in pravičnosti, potem pa pri vodenju mesta ravna v nasprotju s temi vrednotami in jih izdaja za kapitalske interese".

Zato je Ljubljančane pozval, da pridejo na referendum in obkrožijo proti. Udeležba vsakega občana je po Fajsovih besedah ključna. "Če si v nedeljo ne bomo vzeli časa za volišče, bo mestna oblast v prihodnosti vzela še toliko več našega časa, našega prostora in našega denarja. Referendum je naša zadnja priložnost, da to preprečimo," je posvaril.

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Glede same tematike spremenjenega parkirnega odloka - tega je mestni svet sicer umaknil, tej potezi pa v iniciativi pravno oporekajo - je medtem Fajs nanizal, da bodo soseske po novem postale območja, kjer bomo parkiranje plačevali 24 ur na dan, sedem dni v tednu, občina pa bo ljudem prodajala parkirne dovolilnice, ki jim sploh ne zagotavljajo parkirnega mesta.

Prepričani so, da bodo soseske s tem postajale vse bolj prazne. "Tako ne izgubljamo samo parkirnih mest, izgubljamo tudi življenje v soseskah, nam pa vsak dan ostaja enaka izbira - avtobus, ki zamuja, ali avto, za katerega bomo plačali vedno več," je ponazoril Fajs.

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