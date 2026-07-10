Zadnji poziv Civilne iniciative: 'Usoda mesta ni zapečatena'

"Ta referendum ni več samo referendum o parkiranju, to je referendum o tem, kdo v Ljubljani odloča. O tem, ali bo o našem mestu še naprej odločal en sam človek ali pa bomo jasno povedali, da Ljubljana pripada njenim prebivalcem," je v izjavi za javnost pred Mestno hišo dejal predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs.

Težave glavnega mesta, na katere v referendumski kampanji opozarjajo v iniciativi, se po njegovih besedah niso skuhale včeraj. "Gre za posledico dolgoletnih politik ljubljanskega župana Zorana Jankovića, politika, čigar skupni imenovalec je vedno isti - afere in aneksi, skrb za interese kapitala in prezir do delovnih ljudi in njihovih zahtev," je bil oster.

"Tokrat pa delovni ljudje nismo več pasivni opazovalec razkroja naše skupnosti, ki ga s svojimi politikami župan povzroča. Tokrat smo povezani, verjamemo v možnost spremembe in pripravljeni smo reči dovolj," je poudaril.

Usoda mesta po Fajsovih besedah ni zapečatena in ji ni treba biti odvisna od enega samega človeka, "ki na partizanskih komemoracijah govori o vrednotah solidarnosti in pravičnosti, potem pa pri vodenju mesta ravna v nasprotju s temi vrednotami in jih izdaja za kapitalske interese".

Zato je Ljubljančane pozval, da pridejo na referendum in obkrožijo proti. Udeležba vsakega občana je po Fajsovih besedah ključna. "Če si v nedeljo ne bomo vzeli časa za volišče, bo mestna oblast v prihodnosti vzela še toliko več našega časa, našega prostora in našega denarja. Referendum je naša zadnja priložnost, da to preprečimo," je posvaril.