Zadnji prijavni rok za vpis na višje šole

Na rednem in izrednem študiju je največ prostih mest na študijskih programih ekonomist (1767), informatik (801), gostinstvo in turizem (784), logistično inženirstvo (672) ter strojništvo (653), so sporočili iz Skupnosti višjih strokovnih šol RS. Za izredni študij se kandidati lahko prijavijo na prosta mesta tudi po tem roku.

V novem študijskem letu bo 48 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 19 zasebnih, skupaj izvajalo 33 različnih študijskih programov. V prvem prijavnem roku sta bila sicer sprejeta 1802 kandidata za redni in izredni študij.

V višješolski program se lahko vpišejo kandidati s splošno ali poklicno maturo (zaključni izpit oziroma diplomo pred letom 2002) ali opravljenim mojstrskim/delovodskim/poslovodskim izpitom, če imajo tri leta delovnih izkušenj, pri čemer je treba opraviti še preizkus znanja iz slovenščine (oziroma italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.