Zadnjih šest slovenskih vojakov prispelo iz Afganistana

V jutranjih urah so v Rimu pristali pripadniki 13. slovenskega kontingenta, ki so delovali na misiji Odločna podpora v Afganistanu. Po 17 letih so tako državo zapustili še zadnji slovenski vojaki. Slovenska vojska s tem zaključuje delovanje na misiji, kar pa ne velja za Republiko Slovenijo, ki formalno sodelovanja še ni končala. Kot so sporočili po včerajšnji seji vlade, naj bi se to zgodilo skladno z zavezniško časovnico oziroma najkasneje do konca avgusta.

Pripadniki Slovenske vojske so na svetovalni misiji Nata Odločna podpora od leta 2015 usposabljali, svetovali in pomagali afganistanskim varnostnim silam ter ustanovam. Sodelovanje se je začelo na podlagi odločitve vlade, ki med drugim navaja, da "stabilizacija in podpora Afganistanu pri prevzemanju odgovornosti za upravljanje, vodenje in razvoj države ostajata med osrednjimi političnimi in varnostnimi nalogami mednarodne skupnosti", so spomnili v Slovenski vojski.

Nato je sicer že avgusta 2003 prevzel poveljevanje silam operacije Isaf, pol leta pozneje pa so bili v državo pod Hindukušem napoteni prvi slovenski vojaki. Zadnji, 21. kontingent Slovenske vojske v silah Isaf se je domov vrnil 25. decembra 2014.

Leta 2011 je bilo v dveh izmenah v Afganistanu 179 pripadnikov Slovenske vojske, kar je bilo tudi največje število. Skupaj pa jih je bilo v to državo v 17 letih napotenih skoraj 1400, so še sporočili iz Slovenske vojske in povzeli tudi izredne dogodke. Na srečo nobeden med njimi ni zahteval smrtnih žrtev.