Zadolžena občina Lukovica: skoraj 930 evrov dolga na prebivalca

V letu 2018 so bile sklenjene pogodbe brez finančnega kritja, ki so zapadle v breme proračuna v letu 2019, nekatere pa celo v leto 2020, je na novinarski konferenci dejala županja Olga Vranikar . Po njenih besedah so se hkrati pri določenih pogodbah, ki jih je sklenil njen predhodnik pogodbene vrednosti še povišale.

Deloma je vzrok za slabo likvidnostno stanje tudi 3,5 milijona evrov visok kredit, ki ga je občina vzela za gradnjo večnamenske športne dvorane na Brdu. Celotna investicija je znašala 5,5 milijona evrov, preostala dva milijona pa bi morala občina zagotoviti iz lastnih sredstev.

"Ne samo, da občina ni uspela zagotoviti potrebnih lastnih sredstev, celo del kredita je bil v letu 2018 porabljen za druge namene," je opozorila županja Lukovice. Kot je pojasnila, se je morala občina za reševanje slabega likvidnostnega stanja dodatno zadolžiti v višini 1,9 milijona evrov.

Na vprašanje o nadaljnjih ukrepih občine je Vranikarjeva odgovorila, da vse ugotovljene nepravilnosti izhajajo iz leta 2018, iz časa županovanjaMateja Kotnikain da bo treba uvesti postopek za ugotavljanje odgovornosti in takoj pristopiti k izvedbi priporočil notranje revizije.

Županja je obenem opozorila, da so morali biti v letošnjem letu skrajno zadržani do novih investicij, v naslednjem letu pa bodo morali biti skrajno previdni in restriktivni do novih investicij, a se zaveda, da so nekatere investicije nujne.

Vrankarjeva je po poročanju današnjega Dnevnika napovedala, da bodo ugotovitve revizijskega poročila odstopili okrožnemu državnemu tožilstvu. Kotnika so po županjinih besedah že seznanili z revizijskim poročilom. Kotnik je na dan oktobrske seje občinskega sveta želel 15-dnevni rok za odgovor, a se jim od tedaj ni oglasil. Je pa v četrtek, preko telefona za Dnevnik zanikal obtožbe. Dejal je, da gre z veseljem na sodišče, a ne ve, kaj bo to dobrega prineslo za občino. Ob tem je še poudaril, da je občino zadolžil ob podpri mestnega sveta: "V mojem mandatu smo vse investicije sproti plačevali, nič ni bilo odprtega za nazaj. Če zdaj ne znajo plačevati, pa ne vem, zakaj odgovornost prenašajo na nas."