Zadovoljstvo v Kanalu in v anhovski cementarni: nova vladna uredba

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je današnji na predstavitvi v Kanalu ob Soči poudaril, da so predpise uskladili z vsemi tremi deležniki, tako z nevladno civilno družbo kot z občino in cementarno.

Ob tem je Kumer za jesen že napovedal slavnosten ogled sporočanja rezultatov meritev na Agenciji RS za okolje (Arso) v realnem času, kar je ena od zahtev nove uredbe o nadzoru nad emisijami.

Predstavitve paketa dveh uredb in pravilnika so se udeležili tudi župan Kanala Miha Stegel, predsednik okoljevarstvenega društva Eko Anhovo Bogomir Bavdaž in predsednik uprave družbe Alpacem Cement Tomaž Vuk. Po videopovezavi je sodeloval tudi Aljoša Petek iz Pravno informacijskega centra.

Po Petkovih besedah sprejeti uredbi in pravilnik v nekaterih točkah celo presegajo zahteve novele zakona o varstvu okolja. Napovedal je tudi sodelovanje in podporo pri implementaciji ukrepov, poudaril, da je to dosežek boja lokalnega prebivalstva, ter da je treba nove standarde, denimo poročanje v realnem času, zahtevati tudi od drugih onesnaževalcev.

Župan Stegel se je zahvalil nevladnim organizacijam in množični aktivni podpori prebivalcev Slovenije, ki so pripomogli k sprejetju novele zakona o varstvu okolja. Kot je dejal, so nevladniki, poleg predstavnikov cementarne, sodelovali tudi pri oblikovanju uredb.

"Za prebivalca je pomembno, da čim prej pride do bistvenega nižanja dejanskih celokupnih emisij, tako je za nas v tem trenutku najpomembneje, da se strožje mejne vrednosti in strožji pogoji obratovanja uveljavijo v najkrajšem možnem času. Zato od vlade pričakujemo, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da se zakonske spremembe uveljavljajo tudi v praksi, in ne le na papirju," je med drugim dejal predsednik društva Eko Anhovo Bogomir Bavdaž.

Uveljavitev strožje zakonodaje bo pomenila uresničitev zahtev, ki jih v Eko Anhovo zahtevajo že dobro desetletje, je dodal.

Predsednik uprave družbe Alpacem Cement Vuk je potrdil, da je po njihovem vedenju sveženj zakonodaje s podzakonskimi akti najstrožji na svetu. Zadovoljni so, saj končno jasno vedo, kaj jim bo lani sprejeta zakonodaja prinesla in kako se bodo nanjo prilagajali.

"Uredbe s konkretnimi rešitvami dajejo podjetju možnost, da se prilagodimo na znan način, čeprav bodo nekatere rešitve sploh prvič uporabljene v cementni industriji," je dejal Vuk.

Za dosego novih standardov, ki bodo nekatere polutante znižali za tri- do petkrat, bodo morali vgraditi novo filtrirno napravo, za katero bodo sočasno pridobivali gradbeno in okoljevarstveno dovoljenje. Celoten postopek prilagajanja naj bi stal več deset milijonov evrov, je dejal Vuk.