Svetli način
Slovenija

Zadržali prestajanje kazni nekdanjemu trgovcu z drogo Alešu Zupančiču

Ljubljana, 03. 11. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
6

Vrhovno sodišče je zadržalo izvajanje prestajanja kazni v primeru Aleša Zupančiča, ki je bil decembra lani pravnomočno obsojen na enotno kazen 13 let in pol zapora zaradi trgovanja z drogo. To po besedah Zupančičevega odvetnika Petra Prusa Pipuša nakazuje, da bo vrhovno sodišče njihovi zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo.

Peter Prus Pipuš je pojasnil, da so zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče vložili zoper prvostopenjsko in drugostopenjsko sodbo. Ocenil je, da odločitev sodišča, da zadrži prestajanje kazni, nakazuje na to, da bo sodišče njihovi zahtevi ugodilo.

Na vrhovnem sodišču so v odzivu pojasnili, da sodišče o zahtevi za varstvo zakonitosti še ni odločilo. Je pa na podlagi vsebine vloženih zahtev odredilo prekinitev izvršitve pravnomočne sodbe, torej prestajanja kazni zapora za omenjenega obsojenca, so zapisali.

Prus Pipuš je pojasnil, da bodo dobili sodbo vrhovnega sodišča vročeno z zamikom nekaj tednov. "Verjetno bo sledil ponovljen postopek," je dodal.

Vrhovno sodišče
Vrhovno sodišče FOTO: Bobo

Prus Pipuš nima podatka, ali je bil Zupančič iz zapora že izpuščen. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij tega podatka zaradi varstva osebnih podatkov ne želijo razkriti.

Aleš Zupančič je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču januarja 2023 zaradi trgovanja z drogo kot vodja hudodelske združbe obsojen na 12 let in pol zapora, stransko kazen 50.000 evrov in odvzem protipravne premoženjske koristi v višini 150.000 evrov. Ker je bil pred tem zaradi droge obsojen na celjskem sodišču, mu je ljubljansko okrožno sodišče kazni združilo in mu izreklo enotno kazen 14 let in štiri mesece zapora.

Zoper sodbo se je pritožil in s pomočjo svojih zagovornikov dosegel, da mu je višje sodišče decembra lani zaporno kazen znižalo na enotno kazen 13 let in pol zapora.

sodišče aleš zupančič kazen
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

OrodniK
03. 11. 2025 16.33
+1
Še en dokaz, da se sodniki upajo soditi le poštenim državljanom, katerih se ne bojijo. Še 100 dodatnih zakonov, veljali bodo le za pohlevne Slovenčke, ki se jih inštitucije upajo lotiti in lupiti, za kriminalce pa ne... Tak isto bo z Šutarjevim zakonom! Veljal bo za vse, samo za kriminalce ne! Ker se že obstoječe zakonodaje ne izvaja za vse enako! Ali je to strah, podkupljivost, pokvarjenost ne vem, vem le da sistem ne deluje! In potrebno bi bilo iskati rešitve kako bi sistem v okviru obstoječe zakonodaje lahko pravično deloval za vse.
1 0
Slovenska pomlad
03. 11. 2025 16.32
Ne reče se trgovec z drogo, temveč se reče Hojsov najemnik ali pa voznik donacij Domu upokojencev Lenart.
0 0
bossanoga
03. 11. 2025 16.13
+2
Je imel dovolj denarja, da je plačal odvetnika in podkupil USTAVNE SODNIKE - pa to (podkupovanje ustavnih sodnikov, je v Sloveniji stara praksa.
2 0
Slava Rodu
03. 11. 2025 14.02
+0
Tale je mala, mala ribica, razni makroni in zelenkoti, pa snifajo kar za mizo v politiki, da o drugih stvareh in o njihovih kultih ne govorimo..
1 1
patogen
03. 11. 2025 13.57
+6
Vedno sem trdil, da je slovensko pravosodje za pijančke za volanom pa domače razgrajače. Ker mafija nadzira tudi sodstvo, takšnim primerom ni kos.
6 0
iskriv
03. 11. 2025 13.50
+10
In kakšen nauk lahko potegnemo iz tega in takih neusklajenih sodb , da Slovensko pravosodje podpira kriminal in korupcijo in je podpornik kriminalcem .
10 0
