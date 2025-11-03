Zadržali prestajanje kazni nekdanjemu trgovcu z drogo Alešu Zupančiču

Peter Prus Pipuš je pojasnil, da so zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče vložili zoper prvostopenjsko in drugostopenjsko sodbo. Ocenil je, da odločitev sodišča, da zadrži prestajanje kazni, nakazuje na to, da bo sodišče njihovi zahtevi ugodilo.

Na vrhovnem sodišču so v odzivu pojasnili, da sodišče o zahtevi za varstvo zakonitosti še ni odločilo. Je pa na podlagi vsebine vloženih zahtev odredilo prekinitev izvršitve pravnomočne sodbe, torej prestajanja kazni zapora za omenjenega obsojenca, so zapisali.

Prus Pipuš je pojasnil, da bodo dobili sodbo vrhovnega sodišča vročeno z zamikom nekaj tednov. "Verjetno bo sledil ponovljen postopek," je dodal.