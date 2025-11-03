Zadržali prestajanje kazni nekdanjemu trgovcu z drogo Alešu Zupančiču

Peter Prus Pipuš je pojasnil, da so zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče vložili zoper prvostopenjsko in drugostopenjsko sodbo. Ocenil je, da odločitev sodišča, da zadrži prestajanje kazni, nakazuje na to, da bo sodišče njihovi zahtevi ugodilo.
Na vrhovnem sodišču so v odzivu pojasnili, da sodišče o zahtevi za varstvo zakonitosti še ni odločilo. Je pa na podlagi vsebine vloženih zahtev odredilo prekinitev izvršitve pravnomočne sodbe, torej prestajanja kazni zapora za omenjenega obsojenca, so zapisali.
Prus Pipuš je pojasnil, da bodo dobili sodbo vrhovnega sodišča vročeno z zamikom nekaj tednov. "Verjetno bo sledil ponovljen postopek," je dodal.
Prus Pipuš nima podatka, ali je bil Zupančič iz zapora že izpuščen. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij tega podatka zaradi varstva osebnih podatkov ne želijo razkriti.
Aleš Zupančič je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču januarja 2023 zaradi trgovanja z drogo kot vodja hudodelske združbe obsojen na 12 let in pol zapora, stransko kazen 50.000 evrov in odvzem protipravne premoženjske koristi v višini 150.000 evrov. Ker je bil pred tem zaradi droge obsojen na celjskem sodišču, mu je ljubljansko okrožno sodišče kazni združilo in mu izreklo enotno kazen 14 let in štiri mesece zapora.
Zoper sodbo se je pritožil in s pomočjo svojih zagovornikov dosegel, da mu je višje sodišče decembra lani zaporno kazen znižalo na enotno kazen 13 let in pol zapora.
