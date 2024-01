'Zaenkrat uživam podporo predsednika vlade'

Dominika Švarc Pipan in Robert Golob

Ministrica se je pred današnjo sejo vlade sicer srečala s premierjem Robertom Golobom . Kot je ministrica pojasnila v izjavi za novinarje po vladni seji, je Golob izrazil pričakovanje, da "pojasnimo, kako je na ministrstvu tekel postopek, kdo je vodil posamezne faze in kdo se je pod njih podpisoval" . Dejala je, da bodo poročilo pripravili in da so večino pojasnil že tako ali tako posredovali medijem.

Ministrica za kulturo in koordinatorka Levice Asta Vrečko pa je dodala, da so se o očitkih ministrici Švarc Pipan pogovarjali tudi na rednem sestanku koalicije pred vladno sejo. "Danes morajo biti določeni odgovori dani koaliciji," je ob tem dejala Vrečko in ponovila, da pojasnila pričakujejo tudi v Levici.

Minister za finance Klemen Boštjančič pa je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da je treba odgovoriti, ali je bil nakup res ekonomičen ter ali so bili postopki, ki so se vodili, ustrezni. "Nekatere ugotovitve do zdaj kažejo, da očitno obstoječi postopki oziroma zakonodaja verjetno ni bila najbolj optimalna," je dejal.

Ministrica zaenkrat ne razmišlja o odstopu, kot pravi, želi priti stvari do dna. Upa, da bosta izmera in cenitev pokazala, da nakup ni bil negospodaren. Na ministrstvu izvajajo notranjo revizijo, v okviru katere po besedah ministrice preverjajo pravilnost postopka nakupa, ki je tekel pri strokovnih službah na sekretariatu.