ZAG pojasnjuje: življenjska doba naprave je že potekla

Kot smo poročali, so na Kaninu pričakovali obisk strokovnjakov Zavoda za gradbeništvo, ki bi pregledali skoraj 50 let staro kabinsko žičnico. Za napovedani tehnični pregled so že plačali 7.200 evrov, za strokovnjake tudi najeli hotelske sobe, potem pa v ponedeljek dobili obvestilo, da pregleda ne bo. Zavod za gradbeništvo (ZAG) je zdaj pojasnil, zakaj pregleda ni bilo.

Kot so pojasnili, je Kanin Zavodu za gradbeništvo Slovenije naročil strokovno-tehnični pregled kabinske žičnice proizvajalca POMA na Kaninu, za katero je POMA leta 2019, kot skrajni rok življenjske dobe predmetne kabinske žičnice, opredelila 31. 12. 2022. ZAG je bil seznanjen z informacijo, da je POMA konec leta 2022 na predmetni kabinski žičnici izvajala določene preglede, vendar z ugotovitvami POME ni bil seznanjen. icon-expand Kanin FOTO: Aljoša Kravanja Ob naročilu pregleda je ZAG izdal predračun, ki ga je naročnik tudi plačal, in usklajen je bil datum začetka ST pregleda. ZAG je že od samega začetka pristop k ST pregledu pogojeval s predložitvijo ustreznih poročil POME o pregledih izvedenih v letu 2022, iz katerih bi bile razvidne ugotovitve proizvajalca naprave glede tehničnih podrobnosti stanja kabinske žičnice in stališče POME glede podaljšanja skrajnega roka življenjske dobe naprave, so poudarili v odzivu. PREBERI ŠE Novi zapleti na Kaninu: tik pred zdajci odpovedan pregled žičnice Do dogovorjenega začetka izvajanja pregleda je naročnik ZAG-u dostavil samo neuradne zapise proizvajalca POMA, ki niso bili ustrezno označeni, datirani, niti podpisani: "Iz njih tudi ne izhaja, da se je stališče POME o skrajnem roku življenjske dobe za kabinsko žičnico spremenilo, torej je življenjska doba naprave že potekla. ZAG zato v predvidenem terminu ST pregleda ni izvedel, prejeto predplačilo pa bo naročniku vrnjeno v celoti," so pojasnili. Kaj to pomeni za smuko na Kaninu, smo povprašali pristojne, odgovore še čakamo.