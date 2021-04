Okoli 20. ure je prišlo do požara na območju Slovenske Bistrice. Zagorel Dom na Osankarici, so nam potrdili na PU Maribor in dodali, da za zdaj ni podatkov o tem, da bi bil kdo poškodovan. Na kraju se z ognjem bori okoli 120 gasilcev.

Po neuradnih podatkih od koče ne bo ostalo nič, niti od muzeja znamenitega Pohorskega bataljona na Osankarici. Portal Bistričan.si sicer poroča, da naj bi se požar razširil tudi na gozd, a na PU Maribor te informacije za zdaj, zaradi otežene komukacije z ekipo na terenu, še ne morejo potrditi. Na terenu je 120 gasilcev iz PGD Šmartno, Tinje, Oplotnica, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica in Kebelj, še poroča portal Bistričan.si Več informacij bo predvidoma znanih zjutraj, so pojasnili na policiji. Dom na Osankarici leži na višini 1193 metrov. Lokacija je priljubljena med kolesarji, pohodniki in smučarji. V bližini se nahajajo številne izletniške točke, kot je Črno jezero. V neposredni bližini doma se nahaja spomenik padlim borcem pohorskega bataljona, temu je namenjen tudi majhen muzej. Okoli 15 kilometrov stran pa se nahajajo Lovrenška jezera. PREBERI ŠE Požar popolnoma uničil Mozirsko kočo na Golteh Dom na Osankarici je že četrta planinska koča, ki je zagorela v zadnjih nekaj letih. Konec februarja smo poročali o požaru, ki je popolnoma uničil Mozirsko kočo na Golteh. Leta 2019 je zgorel Frischaufov dom na Okrešlju, ki ga že obnavljajo, leta 2017 pa Kocbekov dom na Korošici.