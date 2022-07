Zagorela livarna v Stražišču, prebivalce opozarjajo, naj ne odpirajo oken

V industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju je zagorela livarna, a po prvih informacijah ne gre za požar večjega obsega. Ogenj so gasilci omejili, prav tako ni nevarnosti za njegovo širjenje. S PU Kranj so sporočili, da so delavce evakuirali, po prvih podatkih pa ni poškodovan nihče. Prebivalci na območju naj ne odpirajo oken in naj se izogibajo območju intervencije ter dimu, opozarjajo.

icon-expand Gasilci so požar že omejili. FOTO: Bobo Trenutno ni nevarnosti za širjenje ognja, gasilci iščejo in gasijo posamezna žarišča, so sporočili na Policijski upravi Ljubljana. Požar je omejen, prav tako ne gre za požar večjega obsega. Gasilci zaradi morebitnih vplivov na okolje nadzorujejo tudi potok na območju. Trenutno sicer vplivov ne zaznavajo, vendar pa prebivalce na območju kljub temu opozarjajo, naj ne odpirajo oken ter naj se izogibajo območju intervencije in dimu. Ogled Policije se bo začel, ko bodo vzpostavljeni pogoji za varno delo.