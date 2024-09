Požar pod Poreznom je pod nadzorom, Air Tractorji zajemajo vodo iz Bohinjskega jezera

Kot nam je povedal Behin, se je včeraj požar razplamtel v popoldanskih urah nekoliko nižje, kot je bilo pred dnevi. "Domneva se, da ni čisto isti požar, ampak da je na drugi lokaciji," je dodal. Včeraj je namreč pihal močan veter in se je požar razširil po dolini navzgor proti vrhu. Glede na to, da se je požar razširil po 18. uri popoldne, helikopterji Slovenske vojske niso mogli pomagati, so pa gasilci poskušali požar zadržati, kar jim je tudi uspelo.

Velikost požarišča je dobra dva hektarja, na terenu so tri letala Air Tractor in helikopterja Slovenske vojske. Vodo zajemajo iz Bohinjskega jezera, ki je zelo blizu, kar jim omogoča, da praktično "na vsakih šest minut odvržejo vodo na požarišče". Je pa, kot je omenil, Bohinjsko jezero trenutno zahtevno, ker je tam ogromno turistov.

Nad Voglom so se sicer pojavile štiri nevihtne celice, zato so za kratek čas Air Tractorji odleteli na Brnik in počakali, a naj bi bili zdaj spet nad Bohinjskim jezerom.

Ampak, kot je povedal Behin, je težava pri tem požarišču, da gori tudi v tleh. Vsakič, ko le malce zapiha, se torej ta požar ponovno razširi. Kot je poudaril, za naselja ni nobene nevarnosti, saj je na takšnem terenu kjer okoli ni nobene infrastrukture.

"Bo pa požar aktiven še več dni, trenutno ga zalivamo z večjimi količinami vode, dostopamo lahko edino iz zraka," je pojasnil. "Konec požaru bi lahko naredil šele kakšen dež, ker gre za izredno težko dostopen teren."

Na terenu je trenutno 25 gasilcev iz štirih gasilskih društev, nam je povedal Miha Vencelj, poveljnik Civilne zaščite občine Tolmin. Na sami točki požara so trije gasilci, ki koordinirajo letalske sile, več jih niso mogli poslati, saj gre za zelo zahteven teren. "Bojim pa se, da se bo to nadaljevalo dokler ne bo dežja," je opozoril. "Kljub temu da z letali zelo dobro gasijo, voda ne bo prišla do vseh točk."