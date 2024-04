Zagorelo na območju Teš 4 v Šoštanju

Na območju četrtega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki sicer ni več v obratovanju, je izbruhnil požar. Na območju Šoštanja in Lokovice so zato zatulile sirene za splošno nevarnost. Aktivirani so prostovoljni gasilci iz obeh krajev, ne gre pa za požar večjih razsežnosti.