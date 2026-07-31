Ogromen požar pri Bovcu, gasita dve letali, čakajo tudi helikopter

Ob 5. uri zjutraj se je na Planji v občini Bovec začelo gašenje požara v naravi. "Požar je ogromen, gasili ga bomo več dni," je za 24ur.com povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper .

Na terenu so gasilci PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom, PGD Srpenica, PGD Kobarid in PGD Breginj. Na pomoč jim je priskočil GRS Bovec z dronom, aktivirana je bila tudi Enota za gašenje iz zraka URSZR z air-tractorji, na svoji spletni strani piše Uprava za zaščito in reševanje. Kemper je ob tem povedal, da so ekipe na terenu in se že od zgodnjega jutra borijo s požarom, prihajajo pa tudi nove.

Potrdil je, da sta na delu tudi dve letali za gašenje požarov, upajo pa tudi na prihod helikopterja. Od jutra se je sicer požar še dodatno razširil, vendar pa ta ne ogroža domov in naselja. "Predvsem so ogroženi gasilci, ki gasijo na težko dostopnem, strmem in skalnatem pobočju," nam je še povedal Kemper.

O požaru je obveščena policija in vse ostale pristojne službe.