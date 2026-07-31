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Ogromen požar pri Bovcu, gasita dve letali, čakajo tudi helikopter

Bovec, 31. 07. 2026 08.33 pred 34 minutami 2 min branja 41

Avtor:
D.L. M.P.
Požar na območju Bovca

Na Planji v občini Bovec se gasilci vse od jutra spopadajo z večjim požarom. Kot nam je povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, je zagorelo na izjemno težko dostopnem terenu, požar pa se je od jutra še dodatno razširil. "Požar je ogromen, a trenutno ne ogroža prebivalcev. Ogroženi so predvsem gasilci," je dejal. Na terenu sta že dve letali za gašenje požarov, zaprosili pa so tudi za pomoč helikopterja.

Ob 5. uri zjutraj se je na Planji v občini Bovec začelo gašenje požara v naravi. "Požar je ogromen, gasili ga bomo več dni," je za 24ur.com povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.

Na terenu so gasilci PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom, PGD Srpenica, PGD Kobarid in PGD Breginj. Na pomoč jim je priskočil GRS Bovec z dronom, aktivirana je bila tudi Enota za gašenje iz zraka URSZR z air-tractorji, na svoji spletni strani piše Uprava za zaščito in reševanje. Kemper je ob tem povedal, da so ekipe na terenu in se že od zgodnjega jutra borijo s požarom, prihajajo pa tudi nove.

Potrdil je, da sta na delu tudi dve letali za gašenje požarov, upajo pa tudi na prihod helikopterja. Od jutra se je sicer požar še dodatno razširil, vendar pa ta ne ogroža domov in naselja. "Predvsem so ogroženi gasilci, ki gasijo na težko dostopnem, strmem in skalnatem pobočju," nam je še povedal Kemper.

O požaru je obveščena policija in vse ostale pristojne službe.

AirTractor nad Bovcem
AirTractor nad Bovcem
FOTO: Flight radar

Sicer pa Radio Robin poroča, da je na območju zagorelo že v torek dopoldan, ko je požar na območju Planje, nad vasjo Strmec, opozoril padalec. Kot jim je takrat povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec, so požar takrat dokaj hitro omejili in ga tudi pogasili. Intervencija je trajala štiri ure.

Bovec požar gasilci air tractor intervencija

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KOMENTARJI41

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Samo.Jst
31. 07. 2026 10.03
NATO zahteva da porabimo dodaten denar za vojaško opremo? Dajte kupiti nekaj, kar bo lahko prišlo prav tudi v primeru požarov in drugih nesreč.
Odgovori
+4
4 0
zibertmi
31. 07. 2026 10.06
saj prejšnja admistricija nata je tako tudi načrtovala vložek v nato,sedaj so pod trampom obrnili ploščo v nakup orožja.kar desničarjem vedno godi,ker denar izginja brez sledu
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+1
2 1
nemski_ovcar
31. 07. 2026 10.01
Kje je Spartan?? Toliko duvanja , sedaj pa nič od tega...
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
31. 07. 2026 10.08
če nebi bilo požara na krasu v začetku golobove vlade,kar je sprožilo nakup letal,jih še sedaj nebi imeli.spomni se problemov s helikopterji medicinske pomočo,ki se uporabljajo po celi evropi,za nas niso bili dobri,ker jih ni naročil sds in zraven zaslužil
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-1
0 1
Apbijd
31. 07. 2026 10.00
A ni na svetovnem prvenstvo jasno pisalo... Gremo ogenj...v angleščini seveda🔥
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
31. 07. 2026 10.00
Spartana bi tudi lahko vključili v akcijo. Bo pa težko ker ravno zdaj potekajo vojaške vaje
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+1
1 0
Vlahek
31. 07. 2026 09.59
Zelo dobro za naravo, nič narobe kar naj zgori
Odgovori
0 0
vrzwta1
31. 07. 2026 09.56
Kot je videti na fligt radar, pozar gasi 1 letalo.
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+4
4 0
nemski_ovcar
31. 07. 2026 10.02
Pa še to je pravkar pristalo na Brniku
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+1
1 0
Razumnež
31. 07. 2026 09.54
Upam da bo požigalec močno plačal za tole....
Odgovori
+2
2 0
Baltic
31. 07. 2026 09.52
Vse skupaj malo čudno povsod požari španija.italija.grčija.turčija.portugalska.francija sedaj prinas na hrvaškem pa nič ne da bi privoščil ampak v vseh državah konkurentkah gori oni so imeli zelo slab začetek sezone sedaj pa to???? Nevem čudno vse skupaj.
Odgovori
+5
5 0
Apbijd
31. 07. 2026 10.01
Ni čudno...vse je lepo organizirano....zelena agenda...
Odgovori
+2
2 0
a res1
31. 07. 2026 09.51
Včeraj je bilo govora o štirih letalih in 8 pilotov. Danes imamo pa realno sliko...
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
31. 07. 2026 09.46
Špartana naj uporabijo bo vsaj kaj koristi od njega
Odgovori
+7
7 0
Stajerc22
31. 07. 2026 09.42
Namesto 13.000 racunalnikov, ki plesnijo v skladiscu bi raje kupili se dodaten Air Tractor!
Odgovori
+7
8 1
patogen
31. 07. 2026 09.48
So bili potalani. Se že preprodajajo.
Odgovori
+2
2 0
Mean Cat
31. 07. 2026 09.38
Vcerajsni clanek je piromanckom dal navdih
Odgovori
+7
7 0
Apbijd
31. 07. 2026 10.03
Ali pa so vedeli in zato sprejemamo danes kot samoumavno
Odgovori
+1
1 0
Mean Cat
31. 07. 2026 09.37
A ni blo receno, da so/bojo 4je traktorji + spartani
Odgovori
+4
4 0
Deep1
31. 07. 2026 09.34
Bilo je samo vprašanje časa...gori skoraj pol Evrope. A največja vročina prihaja naslednji teden! 🥵🥵🥵
Odgovori
+5
5 0
Baltic
31. 07. 2026 09.56
Res je pol evrope ja . Verjetno nekdo to podtika druge logike ni.
Odgovori
+3
3 0
Špica
31. 07. 2026 09.32
zakaj se ne aktivira vseh 4 letal? a nimamo 8 pilotov?
Odgovori
+7
7 0
Smuuki
31. 07. 2026 09.51
Se bojim da imaš prav. Letala so vprašanje pa koliko usposobljenih ekip je na voljo. In razlog? Po mnenju burek koalicije je 1000€ dovolj za pilota in 1 mio skromno za njihove nvo je. Upam da se motim
Odgovori
+0
1 1
Apbijd
31. 07. 2026 10.04
Da pokažemo,da tudi pri nas lahko zgori pol slovenije
Odgovori
+1
1 0
patogen
31. 07. 2026 09.31
Ta opozorila o požarbi ogroženosti zvabijo na plano piromančke.
Odgovori
+8
8 0
Najpametnejši
31. 07. 2026 09.20
Piromanček na delu?
Odgovori
+8
9 1
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
31. 07. 2026 09.18
včeraj so cel dan o tem govoril, evo ga...
Odgovori
+10
10 0
Nekdopač
31. 07. 2026 09.17
Ne vem če se ob 5 zjutraj kaj samo upali???
Odgovori
+2
2 0
DoubleFlow
31. 07. 2026 09.18
Je gorelo že par dni nazaj. Očitno je nekje še tlelo in se je vžgalo nazaj ;)
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+6
6 0
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