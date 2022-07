Zagorelo še nad vasjo Šibelji, burja plamene širi proti Železnim vratom

Ob tem je na območju znova zapihala močna burja, ki zdaj ogenj širi proti Železnim vratom. Kot je povedal dosedanji vodja intervencije Blaž Rogelja iz PGD Komen je na terenu že več kot 180 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, pa GZ Ilirska Bistrica, GZ Postojna, GZ Vipava, GZ Ajdovščina in Goriške gasilske zveze.

Prav tako je območje s termo kamero že preletel policijski helikopter, zdaj pa sta v zraku tudi že dva helikopterja za gašenje iz zraka.

Štiri ure kasneje pa so gasilci zaznali aktivnejše žarišče tudi nad Mirnom, je povedal nočni vodja intervencije požara na Krasu Uroš Kemper. Na to območje so usmerili vse enote, ki so bile ponoči na terenu in nadzirale veliko požarišče. Nočno izmeno je opravljalo 58 gasilcev, ki prihajajo iz gorenjske, dolenjske in severnoprimorske regije. Tudi za danes so sicer nameravali vpoklicati podobno število.