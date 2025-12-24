Zagorelo v domu starejših občanov v Notranjih Goricah

Požar je bil lokaliziran, reševanje pa še poteka, zaenkrat ni poročil o poškodovanih. Požar je bil lokaliziran, reševanje pa še poteka, zaenkrat ni poročil o poškodovanih.

Kot je za STA povedala Sara Kelnarič direktorica doma, ki je v lasti družbe Deos, razmer ne morejo komentirati, saj reševanje še poteka.

Kot je povedal župan Občine Brezovica Metod Ropret, poškodovanih na srečo ni, oskrbovance pa že nameščajo v druge prostore.

Kot je povedal, oskrbovance iz dela, kjer je zagorelo, že nameščajo v druge prostore. "Žal je na božični večer zagorelo v oddelku dementnih oskrbovancev. Gasilci so na kraj nesreče prišli takoj oz. so izjemno dobro odreagirali, kasneje pa tudi vse ostale službe, od policije do reševalcev. Razmere zdaj so pod kontrolo, gasilci in osebje doma pa zdaj postopoma vračajo v sobe tudi tiste oskrbovance, ki niso bili v prizadetem območju doma," je poudaril.

Ropret je ob tem izrazil pričakovanje, da bodo kmalu vzpostavili normalno stanje, seveda pa bo v tistem delu, ki ga je prizadel požar, potrebna temeljita sanacija. "Te se bomo, skupaj s samim domom, takoj lotili," je dejal.

Brezoviški župan je se je ob tem zahvalil vsem službam, ki so sodelovale pri reševanju. "Kot omenjeno, na srečo ni bilo poškodovanih, je bilo pa veliko panike in strahu. Nekateri oskrbovanci so namreč tudi nepokretni, zato je bila za njih ta situacija izredno stresna in zahtevna," je izpostavil.