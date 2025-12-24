Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zagorelo v domu starejših občanov v Notranjih Goricah

Notranje Gorice, 24. 12. 2025 22.00 pred 53 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
gasilci, splošna-3

Nekaj po 21. uri je zagorelo v domu starejših občanov v Notranjih Goricah. Kot so povedali na operativno-komunikacijskem centru uprave za zaščito in reševanje, je zagorelo na oddelku za dementne. Požar je bil lokaliziran, reševanje še poteka, poškodovanih ni.

Požar je bil lokaliziran, reševanje pa še poteka, zaenkrat ni poročil o poškodovanih. Požar je bil lokaliziran, reševanje pa še poteka, zaenkrat ni poročil o poškodovanih.

Kot je za STA povedala Sara Kelnarič direktorica doma, ki je v lasti družbe Deos, razmer ne morejo komentirati, saj reševanje še poteka.

Kot je povedal župan Občine Brezovica Metod Ropret, poškodovanih na srečo ni, oskrbovance pa že nameščajo v druge prostore.

Kot je povedal, oskrbovance iz dela, kjer je zagorelo, že nameščajo v druge prostore. "Žal je na božični večer zagorelo v oddelku dementnih oskrbovancev. Gasilci so na kraj nesreče prišli takoj oz. so izjemno dobro odreagirali, kasneje pa tudi vse ostale službe, od policije do reševalcev. Razmere zdaj so pod kontrolo, gasilci in osebje doma pa zdaj postopoma vračajo v sobe tudi tiste oskrbovance, ki niso bili v prizadetem območju doma," je poudaril.

Ropret je ob tem izrazil pričakovanje, da bodo kmalu vzpostavili normalno stanje, seveda pa bo v tistem delu, ki ga je prizadel požar, potrebna temeljita sanacija. "Te se bomo, skupaj s samim domom, takoj lotili," je dejal.

Brezoviški župan je se je ob tem zahvalil vsem službam, ki so sodelovale pri reševanju. "Kot omenjeno, na srečo ni bilo poškodovanih, je bilo pa veliko panike in strahu. Nekateri oskrbovanci so namreč tudi nepokretni, zato je bila za njih ta situacija izredno stresna in zahtevna," je izpostavil.

notranje gorice požar dom starejših

Tik pred zdajci še skok v trgovino

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako do popolnih družinskih fotografij?
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
zadovoljna
Portal
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
cekin
Portal
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
moskisvet
Portal
Umrla je glasbena legenda
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
okusno
Portal
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Slastna praznična sladica brez peke
Slastna praznična sladica brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425