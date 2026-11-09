Zagorelo v industrijski coni v Logatcu

Kot je razvidno iz posnetkov, ki smo jih pridobili, se nad objektom vije velik oblak dima. Na terenu so gasilci.
Več informacij za zdaj ni znanih.
Vprašanja smo naslovili na PU Ljubljana, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.
Pozno zvečer je zagorelo na območju Logatca. Po naših informacijah so ognjeni zublji zajeli enega od objektov v industrijski coni Zapolje.
Kot je razvidno iz posnetkov, ki smo jih pridobili, se nad objektom vije velik oblak dima. Na terenu so gasilci.
Več informacij za zdaj ni znanih.
Vprašanja smo naslovili na PU Ljubljana, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.
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