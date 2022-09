Zagorelo v Kranju, evakuiranih okoli 67 okoliških stanovalcev

Okoli 23.30 je v Kranju v večjem obsegu zagorela večja starejša zapuščena zgradba. Evakuiranih je bilo okoli 67 okoliških stanovalcev, ki so jim zagotovili nastanitev. Nihče od njih ni poškodovan. Po prvih podatkih je zaradi požara zgradba uničena, obstaja nevarnost podrtja, poškodovano pa je še eno stanovanje v bližini, nekaj vozil in stekla na sosednjih objektih zaradi visokih temperatur v požaru, so sporočili s PU Kranj.

Točen obseg in višino škode bodo ugotavljali v ogledu, ki se še ni začel. Okoli 1. ure zjutraj je bil požar omejen, skupaj je bilo na terenu 133 gasilcev. Nekaj jih na terenu še vedno ostaja, saj še vedno gasijo posamezna žarišča. Podatkov o morebitno poškodovanih ni.

Objekt od znotraj še ni bil pregledan. Zadrževanje na območju intervencije in v ožji okolici je zaradi nevarnosti podrtja objekta prepovedano. Kriminalisti bodo opravili ogled kraja. Vzrok za požar še ni znan.

Zaprta cesta na Jelenovem klancu oziroma Ljubljanski cesti

Jelenov klanec oziroma Ljubljanska cesta je zaprta za promet, vzpostavljen pa je poseben prometni režim. Zapora je iz smeri Gimnazije Kranj – Globusa in iz smeri železniške postaje proti Jelenovem klancu, v obratni smeri po Savski cesti v smeri železniške postaje pa promet poteka enosmerno.