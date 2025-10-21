Svetli način
Zagorelo v največji rafineriji na Madžarskem, ki predeluje rusko nafto

Budimpešta, 21. 10. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 9 minutami

N.L.
V največji rafineriji na Madžarskem je v ponedeljek pozno zvečer odjeknila eksplozija, objekt je nato zajel požar. Rafinerija, v lasti MOL-a, kot ena redkih v EU še predeluje surovo rusko nafto.

Zjutraj so gasilci objekt še vedno gasili s peno in vodnimi topovi. V dogodku se nihče ni poškodoval, natančen vzrok nesreče pa še preiskujejo. Požar je omejen, je sporočila madžarska naftna družba MOL.

Največja rafinerija na Madžarskem se nahaja 27 kilometrov od Budimpešte. MOL je sporočil, da so upoštevali protokole za izredne razmere in da so enote, ki jih požar ni zajel, postopoma zagnali. Ocena škode še poteka. V družbi se bodo sedaj osredotočili na zagotavljanje domače oskrbe z gorivom, medtem ko še razmišljajo, ali bi črpali tudi iz madžarskih strateških rezerv.

Okoliški prebivalci so za madžarske medije povedali, da se je v zrak dvigoval velik oblak dima in ognja, ki so ga lahko opazovali več kilometrov daleč. Na družbenih omrežjih so se razširili tudi komentarji o hudem smradu v okolici.

Rafinerija Szazhalombatta pri Budimpešti
Rafinerija Szazhalombatta pri Budimpešti FOTO: Profimedia

Obrat je sicer največja in najsodobnejša rafinerija na Madžarskem, ki surovo nafto prejema iz Rusije prek naftovoda Baratsag, poroča Euronews. Gre za redek evropski objekt, ki še predeluje rusko nafto, saj je EU kmalu po invaziji na Ukrajino uvedla embargo na rusko nafto, letos pa so napovedali še postopno ustavitev uvoza vsega ruskega plina in nafte v Unijo do konca leta 2027. Madžarska uvoz iz Rusije ohranja in trdi, da trenutno ne obstaja izvedljiva alternativa ruskim energentom.

Požar je v omenjenem kompleksu izbruhnil že junija, po novem požaru pa je temeljito preiskavo napovedal tudi madžarski premier Viktor Orban.

Martinović
21. 10. 2025 17.02
Ukrajinski napad, ki so ga koordinirali Britanci.
ODGOVORI
0 0
Tine990
21. 10. 2025 17.01
+0
Zanimivo kako eu ekologi onesnazujejo okolje samo zaradi ruske nafte!!!
ODGOVORI
1 1
