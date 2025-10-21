Zagorelo v največji rafineriji na Madžarskem, ki predeluje rusko nafto

Zjutraj so gasilci objekt še vedno gasili s peno in vodnimi topovi. V dogodku se nihče ni poškodoval, natančen vzrok nesreče pa še preiskujejo. Požar je omejen, je sporočila madžarska naftna družba MOL.

Največja rafinerija na Madžarskem se nahaja 27 kilometrov od Budimpešte. MOL je sporočil, da so upoštevali protokole za izredne razmere in da so enote, ki jih požar ni zajel, postopoma zagnali. Ocena škode še poteka. V družbi se bodo sedaj osredotočili na zagotavljanje domače oskrbe z gorivom, medtem ko še razmišljajo, ali bi črpali tudi iz madžarskih strateških rezerv.

Okoliški prebivalci so za madžarske medije povedali, da se je v zrak dvigoval velik oblak dima in ognja, ki so ga lahko opazovali več kilometrov daleč. Na družbenih omrežjih so se razširili tudi komentarji o hudem smradu v okolici.