Zagorelo v skladišču na železniški postaji v Sevnici

V skladišču železniške postaje Sevnica je zagorelo, Gasilska zveza Sevnica je sicer požar lokalizirala, zaenkrat gori le na enem območju objekta. Težavo predstavlja železno kovinsko ostrešje, ki otežuje delo gasilcem. Na kraju dogodka je 56 gasilcev Gasilske zveze Sevnica in policisti.

Vodja službe za odnose z javnostmi na Slovenskih železnicah, Tea Šavor, je pojasnila, da je zagorelo v skladišču, ki ga Slovenske železnice oddajajo, noter pa naj ne bi bilo nevarnih snovi.

Gasilci so progo zavarovali, zaprti so trije tiri, so sporočili. Na železniški postaji je trenutno deset potnikov, ki niso ogroženi. Promet je bil ustavljen za približno eno uro.