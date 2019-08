Zagorelo v stanovanjski hiši v Piranu

Bralec nas je obvestil, da je v središču Pirana zagorelo.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je zagorelo ob 16.07 v stanovanjski hiši na Trubarjevi ulici v Piranu. Aktivirani so bili gasilci JZ GB Koper, PGD Piran in PGD Sečovlje ter enota NMP. Obveščeni so bili tudi dežurni na Elektru Primorske.

Kot je povedala predstavnica za odnose z javnostmi PU Koper Anita Leskovec, so na kraju trenutno še vedno gasilci, po nekaterih informacijah pa se naj bi ena oseba nadihala dima.

Kot je za 24ur.compovedal bralec Iztok, je bil ravno na zvoniku, ko se je začelo močno kaditi. Na Tartinijevem trgu je trenutno več gasilskih vozil, gasilci pa do stanovanjske hiše težko dostopajo zaradi ozkih ulic.

Območje so zavarovali, evakuirali pa so tudi dva gostinska lokala v bližini in nekatere stanovanjske hiše v bližini. Kot je še dejal, so reševalci oskrbeli starejšo gospo, ki se je nadihala dima, po ulicah pa se vije vonj po plastiki.