Pogorelo ostrešje telovadnice na OŠ Most na Soči, škoda je ogromna

Gasilci so bili zelo hitro odzivni, je poudarila ravnateljica. Prišlo je šest prostovoljnih gasilskih društev: Most na Soči, Tolmin, Dolenja Trebuša, Ponikve, Kobarid in Kneža. Gasilo je 80 gasilcev, zajezili so ga v eni uri.

Ponoči je zagorelo v telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Okoli 22. ure se je sprožil alarm. "Obveščeni smo bili s strani krajana, ki je videl, da se iz zračnikov kadi dim," je pojasnila ravnateljica Mojca Florjančič , ki je na kraj prispela okoli polnoči, ko so zadeve že pospravljali. Požarna straža je bila na kraju požara še do jutra, je povedala.

Pouk za otroke 6. in 9. razreda zato danes odpade, otroci 7. in 8. razreda pa so trenutno v šoli v naravi. Starše so o tem obvestili zgodaj zjutraj, je povedala ravnateljica. Pouk razredne stopnje bo danes potekal normalno, saj so v drugi stavbi z ločenim gretjem. Ravnateljica je poudarila, da bodo jutri imeli pouk tudi starejši razredi.

Alarmne sisteme imajo vzdrževane in redno servisirane, je še pojasnila. Za zdaj vzrok požara še ni znan, okoliščine še ugotavljajo, pogorelo pa je celotno ostrešje telovadnice.

Škoda je ogromna, natančne ocene pa bodo znane tekom dneva, je na družbenem omrežju Facebook sporočil župan Občine Tolmin Alen Červ, trenutno pa da so na vrsti ogledi forenzikov, policije in drugih pristojnih služb. "Že sedaj pa velik poklon požrtvovalnim gasilcem za opravljeno delo in zahvala njihovemu zavetniku, da so se kljub izjemno nevarnim okoliščinam (podiranje stropa) po intervenciji vsi srečno vrnili k svojim družinam," je še zapisal.