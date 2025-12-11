Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pogorelo ostrešje telovadnice na OŠ Most na Soči, škoda je ogromna

Most na Soči, 11. 12. 2025 08.27 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
10

V telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je ponoči izbruhnil požar. Gasilci so ga hitro zajezili, a je pogorelo praktično celotno ostrešje telovadnice. Zaradi intervencije je za nekatere razrede pouk odpovedan.

Posledice požara v telovadnici OŠ Mosta na Soči
Posledice požara v telovadnici OŠ Mosta na Soči FOTO: OŠ Most na Soči

Ponoči je zagorelo v telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Okoli 22. ure se je sprožil alarm. "Obveščeni smo bili s strani krajana, ki je videl, da se iz zračnikov kadi dim," je pojasnila ravnateljica Mojca Florjančič, ki je na kraj prispela okoli polnoči, ko so zadeve že pospravljali. Požarna straža je bila na kraju požara še do jutra, je povedala.

Gasilci so bili zelo hitro odzivni, je poudarila ravnateljica. Prišlo je šest prostovoljnih gasilskih društev: Most na Soči, Tolmin, Dolenja Trebuša, Ponikve, Kobarid in Kneža. Gasilo je 80 gasilcev, zajezili so ga v eni uri.

Zagorelo v telovadnici OŠ Most na Soči
Zagorelo v telovadnici OŠ Most na Soči FOTO: 24ur.com

Pouk za otroke 6. in 9. razreda zato danes odpade, otroci 7. in 8. razreda pa so trenutno v šoli v naravi. Starše so o tem obvestili zgodaj zjutraj, je povedala ravnateljica. Pouk razredne stopnje bo danes potekal normalno, saj so v drugi stavbi z ločenim gretjem. Ravnateljica je poudarila, da bodo jutri imeli pouk tudi starejši razredi.

Alarmne sisteme imajo vzdrževane in redno servisirane, je še pojasnila. Za zdaj vzrok požara še ni znan, okoliščine še ugotavljajo, pogorelo pa je celotno ostrešje telovadnice.

Škoda je ogromna, natančne ocene pa bodo znane tekom dneva, je na družbenem omrežju Facebook sporočil župan Občine Tolmin Alen Červ, trenutno pa da so na vrsti ogledi forenzikov, policije in drugih pristojnih služb. "Že sedaj pa velik poklon požrtvovalnim gasilcem za opravljeno delo in zahvala njihovemu zavetniku, da so se kljub izjemno nevarnim okoliščinam (podiranje stropa) po intervenciji vsi srečno vrnili k svojim družinam," je še zapisal. 

požar most na soči telovadnica ostrešje
Naslednji članek

Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj

Naslednji članek

Skrunitelj kipa Josipa Broza Tita več let za zapahe?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xoxotox6
11. 12. 2025 09.27
-4
po opremi sodeč kar je še ostalo izgleda kot da je še iz časov musoolinija, titobandito v te kraje ni nič vlagal za osrednji pašaluk je to dizlokacija- so se pač odločili da bo sovietski dedekmraz malo zakuril, da se lahko počrpa denar za nekaj EUropskega dodatka???????????
ODGOVORI
0 4
karjola
11. 12. 2025 09.33
Telovadnica je bila narejena okoli leta 1982. Na strehi ni bilo kolektorjev.
ODGOVORI
0 0
hojladri123
11. 12. 2025 09.36
Tole je Elanova oprema... elanova iz tistega Titovega časa ko je blo res vse tak zanič... od 91 naprej niso naredili drugega kot izolirali streho in sfušali ventilacijo ter elektriko, zato pa je zgorelo.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 09.15
-2
..še n'kol se nism tok smejal, ko šola je gorela....
ODGOVORI
1 3
zmerni pesimist
11. 12. 2025 09.01
+2
A so bli na strehi kolektorji
ODGOVORI
7 5
hojladri123
11. 12. 2025 09.03
+3
NE. sicer pa kaj imajo kolektorji s tem da se dim vali iz zračnikov ? sami forenziki...
ODGOVORI
7 4
watever
11. 12. 2025 09.31
Če bi bili, potem bi se ogenj kar sam pogasil ko bi ventili popokali
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
11. 12. 2025 08.51
+0
Zeleni prehod...
ODGOVORI
7 7
Magic-G-spot
11. 12. 2025 08.56
+2
Jep. EU sredstva za odpornost in okrevanje so zelo mamljiva.
ODGOVORI
6 4
hojladri123
11. 12. 2025 08.59
+1
Kaj pa ima zeleni prehod s požarom telovadnice ? Če namiguješ na sončne celice, mislim da jih na teh objektih sploh ni bilo...
ODGOVORI
7 6
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385