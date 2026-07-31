Arsove kamere posnele nočno besnenje požara

Kamere Agencije RS za okolje (Arso) so že v četrtek zvečer s Predela posnele dim, ki se je dvigoval nad krošnjami dreves na Planji. Izdatno pa se je požar razplamtel ponoči, ko je v trdi temi med drevesi opaziti besnenje ognjenih zubljev.

Večje število gasilcev na terenu posreduje že od ranega jutra, iz zraka jih podpirajo tri letala AirTractor in helikopter. Gori večje območje nad Bovcem, gašenje pa dodatno otežuje težko dostopen teren, saj gori na strmem in skalnatem pobočju.

Poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper je ocenil, da bodo požar gasili več dni.