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Slovenija

Arsove kamere posnele nočno besnenje požara

Bovec, 31. 07. 2026 13.16 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Požar na Bovškem

Z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem se vse od zgodnjega jutra bori večje število gasilcev, ki jih iz zraka podpirajo trije AirTractorji in helikopter. Spletne kamere na Predelu pa so že v četrtek zvečer v svoje objektive ujele dim, ki se je dvignil nad Planjo, besnenje požara pa se je nadaljevalo tudi ponoči. Gori sicer na težko dostopnem predelu na nadmorski višini 1500 metrov.

Kamere Agencije RS za okolje (Arso) so že v četrtek zvečer s Predela posnele dim, ki se je dvigoval nad krošnjami dreves na Planji. Izdatno pa se je požar razplamtel ponoči, ko je v trdi temi med drevesi opaziti besnenje ognjenih zubljev.

Večje število gasilcev na terenu posreduje že od ranega jutra, iz zraka jih podpirajo tri letala AirTractor in helikopter. Gori večje območje nad Bovcem, gašenje pa dodatno otežuje težko dostopen teren, saj gori na strmem in skalnatem pobočju.

Poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper je ocenil, da bodo požar gasili več dni.

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Arso ob tem opozarja na veliko toplotno obremenitev ter da je v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja za vso državo. Sušno in vroče vreme se bo prav tako nadaljevalo v prihodnjih dneh in požarna ogroženost naravnega okolja se bo še zaostrovala.

"V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je sicer povsod po državi v naravnem okolju prepovedana uporaba odprtega ognja," so dodali.

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KOMENTARJI4

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vkp
31. 07. 2026 14.51
Kako je možno, da 7 ur tega človeško oko ni videlo??
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0 0
Spark
31. 07. 2026 14.41
Ma lahko kdo od gasilcev pove,da so vseskupaj zajebali?Ko je bil požar prvi dan pogašen so pospravili cevi in spokali domov..Kdo je ostal dežuren?Če bi bili gor se to nebi zgodilo.Pa tak poveljnik..drugače pa ekipa samih samooklicanih doc.znanosti..
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0 0
HitraVeverca
31. 07. 2026 14.36
Takrat sonce ni več močno.. to je nekdo podtaknil.. sramota! Tudi v steklenico se ne da upreti več tako švohna svetloba da bi zanetili požar..
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+1
1 0
EU Dig. Cenzura
31. 07. 2026 14.31
sateliti gor sateliti dol, vse se posname vse se ve, a pozigalcev pa ne morejo najti!
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+1
1 0
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