Zagotavljanje kibernetske varnosti v Sloveniji neučinkovito

Kot je navedlo sodišče, bi morala vlada nato v roku enega leta sprejeti strategijo informacijske varnosti, "vendar tega ni storila niti do konca obdobja, na katero se nanaša revizija". Seznam bistvenih storitev in metodologijo za določitev izvajalcev bistvenih storitev pa je vlada določila z več kot sedemmesečno zamudo. Zaradi tega je prejela tudi opomin Evropske komisije.

Revizija se je natančneje nanašala na obdobje od 1. januarja 2016 do 30. septembra 2019. Računsko sodišče je ob izsledkih revizije zapisalo, da je vlada februarja 2016 sprejela strategijo kibernetske varnosti, aprila 2018 pa je bil na predlog vlade sprejet zakon o informacijski varnosti, s katerim je bila v pravni red države prenesena direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v EU.

Vlada po navedbah državnih revizorjev prav tako ni določila organov državne uprave, ki upravljajo informacijske sisteme in dele omrežja oz. izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti. Kljub temu da je vlada strategijo kibernetske varnosti sprejela že leta 2016 in urad za varovanje tajnih podatkov pooblastila za izvajanje nalog s področja kibernetske varnosti, pa ni zagotovila in sprejela akcijskega načrta oz. drugega operativnega dokumenta za izvedbo ukrepov za zagotavljanje kibernetske varnosti.

V reviziji so bili kritični tudi do vladnega nezagotavljanja virov za izvajanje strategije kibernetske varnosti. Leta 2019 je vlada sicer zagotovila pogoje za ustanovitev obeh v zakonu o informacijski varnosti predvidenih organov, vendar pa ni opravila analize potreb in ni pravočasno zagotovila zadostnih sredstev za kadrovsko in tehnološko okrepitev na tem področju. Poleg tega je isto leto, in sicer že nekaj mesecev pred v zakonu o informacijski varnosti predvidenim rokom, ustanovila upravo za informacijsko varnost. Vlada tudi ni uvedla novih programov ozaveščanja o varnosti in vsebinah s področja kibernetske varnosti v sistem izobraževanja in usposabljanja.