Zagotovili so jim, da bo trasa tekla drugje. Zdaj je hiša predvidena za rušenje

Pri Šmartnem ob Paki je zaradi izgradnje tretje razvojen osi za rušitev predvidenih več kot 40 stanovanjskih hiš, tudi nekaj novogradenj. Hiše so nekateri zgradili, potem ko jim je bilo rečeno, da tam trase ne bo. Ko so si odločevavli premislili in traso ponovno umestili čez njihovo naselje, pa so krajani stopili skupaj. Ustanovili so civilno iniciativo, na ustavno sodišče pa vložili pritožbo.

Hiša zakoncev Bratkovič je predvidena za rušenje. FOTO: Kanal A Hiša Alojzijein Ivana Bratkovič, ki sta jo zgradila pred 40 leti, je predvidena za rušenje. Da bi morala zdaj pri svojih letih začeti znova, si ne predstavljata. Sosedje: šestčlanska družina s štirimi majhnimi otroki je hišo zgradila pred petimi leti. Ker jim je bilo rečeno, da trase tu ne bo. Zdaj je predvidena za rušenje. In še 42 sosednjih hiš. "Cela vas gre praktično stran. Kam bodo pa te ljudi dal? Noben jih ne vpraša, kje bodo dobil drugo parcelo. Tukaj parcel ni," pravi eden od sogovornikov. Porušili naj bi tudi novogradnjo šestčlanske družine. FOTO: Kanal A Pritrjuje mu poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki je te kraje danes obiskal. "40 družin bo treba zaradi te trase preseliti. Zakaj, ko imamo na drugi strani na trasi F6 zgolj devet stanovanj, devet objektov, od tega samo tri stanovanjske hiše, ki jih moramo podreti," se je spraševal. Reberšek, sicer domačin, doda, da bodo s to traso za razliko od tiste skozi Arjo vas uničili precej več kmetijskih zemljišč, in še, da bo zaradi treh predorov in 11 viaduktov več kot dvakrat dražja. "Trasa F22 je proti trasi F6 dražja za vsaj 200 milijonov evrov," trdi. Na teren je danes povabil vse tri pristojne ministre: za infrastrukturo, za okolje, tudi za kmetijstvo. Odzval se ni nihče. Razen njegovega poslanskega kolega Janija Prednika iz SD, ki mu očita, "svojevrsten pritisk na ustavno sodišče, kar pa je še huje, gre pri tem za norčevanje iz vseh Korošcev in Korošic ter ostalih, ki se že desetletja prebijajo po neprimernih in dotrajanih cestah". Ljudje pa pravijo: za vsem tem stoji nihče drug kot velenjsko-šaleški lobi, ki naj bi, kot je dejal eden od sogovornikov, vseskozi pritiskal na župana. Peter Dermol, podžupan Mestne občine Velenje, na to odgovarja: "Na te očitke lahko rečem samo, da jih ne sprejemamo." Zdaj je na potezi ustavno sodišče. Če bo razsodilo v prid civilni iniciativi, bo načrt tretje razvojne osi razveljavljen.