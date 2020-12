'Zagotovilo, da bi nova vlada delala do konca mandata, ne igra nobene vloge'

Zorčič je v ponedeljek pojasnil, da pred odločitvijo SMC za pogovore z Erjavcem in strankami KUL pričakujejo pogovore in povezovanje med opozicijskimi strankami, zlasti LMŠ, SAB in DeSUS. "Res je, sam sem zagovornik tega, a sem danes, kot vidim v nekih člankih, že doživel pogrom," je ugotavljal v današnji izjavi ob robu seje DZ.

Po njegovem mnenju pa je to pogoj za dolgoročno stabilno slovensko politiko."Preprosto se moramo zavedati, da je premajhnih strank preveč, sploh na levem delu političnega prostora. Če želimo kot alternativo tej ali kateri koli drugi vladi postaviti koalicijo nekih strank, bi bilo prav, da te stranke najprej izkažejo sposobnost medsebojnega povezovanja izven tega, da samo hodijo skupaj pred kamere in povedo, da so se povezale," je poudaril Zorčič.

Glede na to, da so zdaj tri stranke v opoziciji, po njegovem mnenju lahko pokažejo gesto s tem, da začnejo pogovore o medsebojnem povezovanju,"ki je bilo leta 2019 vsaj dvakrat zamujeno". V SMC po Zorčičevih besedah opozarjajo politične akterje, da ni mogoče le enkrat v mandatu malo premešati karte, ker imaš potem še vedno iste karte v roki. Pač pa je treba, kot pravi, dati vsem akterjem novo obliko in vsebino in zdaj je najprimernejši trenutek za to.