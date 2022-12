Zagotovite si najbolj natančen polnilni strižnik las (5 W) z USB-napajanjem

Preprosto in hitro oblikovanje brade ali pričeske doma? Ja, to je mogoče! S pravim strižnikom las v roki lahko tehniko bledenja obvladate v nekaj minutah.

Naprave, kot je Choppert, se lahko uporabljajo ne glede na vrsto las. Med striženjem vas ne bo cukalo ali se zatikalo. Motor 5 W je zasnovan natančno za striženje najbolj grobih dlak, brez potrebe po večkratnih prehodih. In to odpira vrata do pestrega nabora trendovskih pričesk, ki jih lahko brez težav naredite sami. Enkratna naložba, ki vam zagotavlja urejeno pričesko vsak dan Celostno oblikovanje las, brade in brkov Vedno izberite aparat, ki ima priložene 4 glavnike za lase (1, 2, 3 in 4 mm). Pomagal vam bo do želene pričeske brez dragih obiskov brivnic. Choppert je lahka naprava, primerna za vse : striženje, prirezovanje, doseganje različnih oblik, pa tudi za krajšanje ter oblikovanje brkov in brade.

icon-expand Choppert FOTO: Arhiv ponudnika

Ure striženja z maksimalno natančnostjo V samo 1 uri je baterija vaše naprave Choppert popolnoma napolnjena in omogoča do 120 minut delovanja. USB-adapter lahko priključite na prenosne računalnike, avtomobilske polnilnike, mobilne napajalnike in druge podobne naprave. Zelo priročna možnost! Zdaj, ko je vaš trimer popolnoma napolnjen, uporabite glavnike za striženje las na različne dolžine in oblike. Sedaj si lahko vse te moderne pričeske naredite sami, brez obiska frizerja! Kaj dobite s to vrsto naprave za striženje las: Je ostra in natančna – v nekaj minutah postriže in oblikuje vašo brado in lase v poljubno želeno obliko. Polni se prek USB-priključka – s samo 1 uro polnjenja dobite do 2 uri delovanja. Ima zmogljiv motor – je dovolj močan, da postriže tudi najbolj grobo dlako, ne da bi jo izpulil. Odlična je za različne frizure – glavniki vam bodo pomagali do želenega videza.

icon-expand Choppert FOTO: Arhiv ponudnika

Od 7 do 10 let uporabe ob pravilni negi Ročaj ima eleganten dizajn, izdelan iz cinkove zlitine in ogljikovega jekla. S pravilno nego boste ta aparat učinkovito uporabljali več let. Bodite videti urejeno kjerkoli in kadarkoli. Zahvaljujoč kompaktni velikosti in brezžični zasnovi lahko svojo novo napravo vzamete s seboj na potovanja. Izboljšano in varno spletno nakupovanje – samo na strani Flamingoshop poiščite Choppert, napravo z USB-priključkom, in si zagotovite neverjetne popuste! Da bi bili svojim kupcem zvesti do konca, vam v trgovini Flamingoshop ponujamo vračilo kupnine, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Če torej želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in vaš denar bo povrnjen.

icon-expand Choppert FOTO: Arhiv ponudnika