Zagotovite si najlepši razgled na Alpe ali Ljubljanski grad

Končuje se gradnja nadstandardnih stanovanj v Šiški PECA.

Projekt Peca FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Iskanje stanovanj je danes v polnem zamahu. V Ljubljani nastajajo novi objekti, ki ponujajo še več možnosti za tiste, ki se odločate za nakup novogradnje. Nadstandardna stanovanja v dveh stolpnicah v Šiški so v zaključni fazi in bodo omogočala vselitev predvidoma že do poletja.

Energetsko učinkovita stanovanja Peca je zasnovana kot nič-energijska stavba in je pridobila najvišjo oznako A energetske izkaznice. Ta gre predvsem na račun skrbno zasnovanega toplotnega ovoja, ki ga sestavlja 20 cm debela izolacija iz kamene volne in okna z višjo toplotno in zvočno zaščito. Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju toplotnih mostov in izgube toplote. Vsa stanovanja so opremljena z rekuperacijskim sistemom, ki zagotavlja svežino zraka v stanovanju brez izgube toplote. Za ogrevanje poskrbi sodoben sistem stanovanjskih toplotnih podpostaj, ki s pomočjo vročevoda poskrbi za ogrevanje vode in stanovanja preko talnega gretja. Za bolj vroče mesece pa so v vseh stanovanjih že vgrajene klimatske naprave, ki pa je verjetno sploh ne bo treba uporabljati, če bodo ostala okna zaprta.

Niso pozabili na vozila Pozabite lahko na težavo z iskanjem parkirnega mesta. Stanovalce stolpnic Peca to vedno čaka v podzemni garaži. Vsakemu stanovanju bosta na razpolago najmanj dve parkirni mesti, ki si jih kupec lahko izbira glede na razpoložljivost. Večje število parkirnih mest je v dveh podzemnih etažah, do katerih bo mogoče dostopati preko treh dvigal v objektu. Na prvem mestu je varnost, za katero je v objektu Peca odlično poskrbljeno. Dostop do garaže bo mogoč le s kodirano kartico, tako da bodo do garaže dostopali le stanovalci.

Vselitev bo možna že poleti Projekt PECA je v zaključni fazi, kar pomeni, da bodo čez nekaj mesecev stanovanja že pripravljena na vselitev, če bo vreme naklonjeno gradnji. Stolpnici se že nastavljata sončnim žarkom v svoji končni podobi, v notranjosti se stanovanja že dokončujejo. V spodnjih nadstropjih so stanovanja že dokončana, zgornja stanovanja pa pridno sledijo po etapah. Po končani gradnji bo namreč na lastnikih le še opremljanje, po katerem bo stanovanje pripravljeno na vselitev prvih stanovalcev.

