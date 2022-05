Zagotovite si vrhunsko bivanje v Ljubljani

Na pobočju Golovca nastaja nova sodobno zasnovana stanovanjska soseska, ki bo omogočila izjemno kakovost bivanja v objemu narave.

icon-expand

V Ljubljani se nadaljuje zelo uspešna nepremičninska zgodba. Soseska Devana Park I dobiva nadgradnjo, saj nastaja novi kompleks Devana Park II. Slikovito območje streljaj od mestnega središča in v neposrednem stiku z neokrnjeno naravo se počasi oblikuje v atraktivno stanovanjsko sosesko, ki zagotavlja vse najboljše, kar ponuja življenje v prestolnici. Devana Park II za kakovostno življenje Devana Park II bo sodobno zasnovana soseska, ki bo arhitekturno nadaljevanje Devana Parka I in bo prava priložnost za vse, ki iščete udoben in kakovosten dom. Nakup stanovanja v novi soseski je tudi dobra investicija. »Devana Park II je edinstven kompleks, ki bo svojim prebivalcem ponudil udobje moderne stavbe in hkrati razkošje zelene okolice. Stanovanja in komunikacijski prostori bodo zračni z velikimi okni. Ne samo, da bo imel zeleno okolico, tudi njegova parcela bo zelena od dreves in rastlin,« pravijo v nepremičninski agenciji Stoja Trade, ki skrbi za prodajo stanovanj v soseski Devana Park II. Cene stanovanj in splošni pogoji prodaje za zdaj še niso znani, saj se bo prodaja lahko začela šele takrat, ko jih bo investitor objavil, kar bi predvidoma lahko bilo že v prvi polovici aprila. Gradnjo kompleksa Devana Park II bodo zaključili predvidoma decembra 2024.

icon-expand

Lokacija v mestu, ki omogoča neposreden stik z naravo Ena od glavnih prednosti nove soseske je njena lokacija, saj je tik ob gozdu in hkrati čisto blizu vse glavne infrastrukture. Bližnji Golovec vam bo tako omogočil, da boste lahko takoj po službi skočili na sprehod ali tek v gozd. Če ste ljubitelji gorskega kolesarjenja, imate odlične gozdne poti za hiter, vendar zelo učinkovit trening. Pomembna prednost lokacije je tudi bližina središča Ljubljane, ki ga boste lahko dosegli peš ali s kolesom. Po dobrih 15 minutah lahkotne hoje boste že izbirali sveže sadje in zelenjavo na tržnici. Prav bližina mestnega središča ponuja številne možnosti za različne aktivnosti: skok na kavo ali večerjo, obisk gledališča, opere, neštetih galerij in muzejev ali le sproščen sprehod po starem mestnem jedru so stvari, ki bodo stanovalcem Devana Parka II dobesedno na dosegu rok. Nedavno obnovljena Hradeckega cesta, ob kateri je soseska, pa ponuja učinkovito povezavo z nakupovalnim središčem BTC in s parkom Kodeljevo, kjer so številne rekreacijske površine, stadion, športna dvorana in bazen.

icon-expand

Kakovost bivanja v vseh pogledih Celotna arhitekturna zasnova obeh sosesk se nadvse intuitivno zliva z zeleno okolico in hkrati ohranja kanček sodobnega urbanizma. Stanovanja so zelo premišljeno povezana z naravo: poleg pritličnih atrijskih so v prvem in drugem nadstropju tudi čudovita stanovanja, ki so z bivalnim prostorom in ložo obrnjena proti hribu. Stanovalci boste tako lahko uživali v prijetnem razgledu proti neskončnemu zelenju gozda, se v hipu umaknili od mestnega vrveža in se sproščali v popolni naravni idili. Vsa stanovanja bodo omogočala odlične bivalne razmere, saj bodo zgrajena samo s kakovostnimi izbranimi materiali, za boljši standard bivanja pa bodo poskrbela tudi razkošna panoramska okna.

icon-expand

Zaradi terasaste zasnove bo več stanovanj imelo čudovite prostorne atrije, lože ali terase. Večina stanovanj naj bi imela nekaj zunanje površine. Razgledi iz stanovanj bodo prelepi, saj boste stanovalci imeli ljubljansko veduto z Alpami v ozadju kot na dlani. Prava posebnost bodo tudi prijetne zunanje zelene površine, ki bodo priložnost za druženje in urbano vrtičkanje. Soseska bo omogočala tudi varno parkiranje v podzemnih garažah. Večjim stanovanjem (nad 70 kvadratnih metrov) bosta pripadali dve parkirni mesti, manjšim pa eno.

Nakup in prodaja stanovanj že potekata. Zato pohitete in si zagotovite stanovanje v Devana Park II. Število stanovanj je omejeno.

Ekskluzivna prodaja: Stoja Trade d.o.o., Ljubljana

+ 386 41 652 141

devana@stoja-trade.si

Pohitite in si zagotovite svoje stanovanje. Rezervacije že potekajo!

icon-expand