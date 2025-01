Revizorka spornega nakupa sodne stavbe na zagovoru

Dober mesec po tem, ko je ministrica Andreja Katič vodji službe za notranjo revizijo izrekla pisno opozorilo, je danes v prostorih ministrstva potekal tako imenovan zagovor. V imenu revizorke sta se ga udeležila njen odvetnik in predsednik sindikata pravosodnih organov. Prisotnih pa je bilo tudi nekaj podpornikov.

"Jaz osebno še vedno smatram in štejem, da gre v tem trenutku za nedopusten pritisk. Da je to pisno opozorilo napisano na netočnih podatkih, ki so jih podali na Uradu za nadzor proračuna v končnem poročilu," trdi zagovornik Suzane Hötzl, vodje Službe za notranjo revizij, Klemen Golob.

"To pač nekih posledic ne bi smelo imeti, ker konec koncev zoper vsako poročilo so še dopustna razno razna pravna sredstva. O taki zadevi lahko odloča sodišče," pravi predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk.

Spomnimo: notranja revizija spornega nakupa sodne stavbe na Litijski je bila zaključena poleti 2024. Pod njo je podpisana prav Suzana Hötzl. Ena glavnih ugotovitev pa: minister za finance Klemen Boštjančič, tedanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, služba vlade za zakonodajo, vlada in sam predsednik vlade Robert Golob so s svojimi ravnanji kršili določila Zakona o javnih financah, saj so za sporni nakup nezakonito prerazporedili proračunska sredstva. Podobno je kasneje ugotovilo tudi Računsko sodišče.

"Investicija, ki jo je pripravljalo ministrstvo za pravosodje, je bila absolutno pripravljena na način, ki je neprimeren, v nasprotju s pravili, v nasprotju z zakoni, ki veljajo na tem področju," je že v začetku septembra 2024 dejala predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin.

Nekaj tednov pozneje je nova revizija Urada za nadzor proračuna, ki deluje v okviru finančnega ministrstva, ugotovila, da je revizija Hötzlove nastala brez soglasja pristojne ministrice. To je bil tudi razlog za izrek opozorila pred izredno odpovedjo.