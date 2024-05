Zagovor Makarovičeve pred sodiščem zaradi satirične pesmi prestavljen

Za danes sklicani prvi narok za glavno obravnavo je tako predviden 12. septembra, sta se strinjali nasprotni strani po tem, ko sodne poravnave nista uspeli doseči.

RTV Slovenija in Možina pesnico tožita za 2000 evrov odškodnine, ker je po njunem mnenju prekoračila pravico do časti in dobrega imena s tem, ko je v omenjeni pesmi Možino med drugim primerjala s poklicnim lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.