Zagovor pravic feminizma

Susan B. Anthony je vedela, da je za doseganje ženske enakopravnosti in enakosti spolov v družbi ključno, da ženske pridobijo moč političnega glasu, ki bi jim omogočal potrebne družbene spremembe. Vzdušje, v katerem se je Anthonyjeva s sodobnicami vse svoje življenje borila za to, da bi ženske lahko končno postale nekdo s pravicami in jih ne bi več dojemali kot nekaj, s čimer počneš, kar koli hočeš, kadar koli hočeš , je bilo prežeto z antifeminističnim, vulgarnim seksizmom in mačizmom, ki je moške bogove in razsodnike napajal z domnevno neizpodbitnimi resnicami. Denimo s to, da ženske preprosto nimamo potrebne modrosti, ki je bila moškim dana zato, da odločajo po pameti in racionalno – saj veste, brez impulzov, vedno tehtno, brez otročje zamerljivosti, predvsem pa brez maščevalnosti. Poleg univerzalne resnice, da smo kot ženske pač manjvredne (kot vrednim delavkam jim je bilo delo sicer takrat že omogočeno, a odločanje je bilo nekaj drugega), je med ljudmi krožil še strah o tem, kaj bi takšne spremembe lahko prinesle – če so ženske spoznale, da jih ne morejo predstavljati moški, kje se bodo njihove zahteve zaustavile, kaj vse bodo še želele? Kaj vse si bodo še priborile?

Kako so se postarale ideje žensk, ki so spreminjale tok zgodovine? Ali ni naravnost srhljivo, da je običajna reakcija tistega, ki bere in razmišlja o stvareh, za katere so se borile one, pravzaprav frustracija zaradi dogodkov zadnjih let, zaradi povsem odkritih, brezsramnih pozivov po vrnitvi v čas, ko naj bi v družbi in družini vladal red. Ta red ženske dojema kot spol, ki ga je treba krotiti in nadzorovati, komentirati je treba vsak njihov korak in odločitev, obenem pa jim groziti, da si upajo preveč, mislijo preveč, govorijo preveč. Frustrirane smo lahko, ker se še vedno borimo za enakost in ta boj še zdaleč ni končan (epidemija pa ga je še podaljšala), ker je treba vlagati napor v prepričevanje ljudi, da bi bilo prav, da bi imele enake možnosti, obravnavo ter pravice kot moški.

Doseganje enakosti spolov, ki je temeljna podlaga vsake demokracije, želijo tisti, ki jih enakost tako straši, onemogočiti s sklicevanjem na enakopravnost, ki nam omogoča zgolj enakost pred zakonom. Namesto da bi kot družba napravili kvalitativen preskok v mišljenju in sprejeli enakost, da bi premišljevali o vseh praksah, ki žensko manjvrednost v vsakdanjem življenju vzdržujejo kot normalnost, smo priča povsem odkritim pozivom k odvzemanju naših temeljnih pravic, tudi možnosti, da volimo in smo izvoljene, pa pravice, da odločamo o tem, ali in kdaj bomo postale matere, in nenazadnje pravice, da si v življenju postavimo nek svoj red vrednot in prioritet, ki je lahko drugačen od tistih vlog, ki naj bi jih po mnenju drugih morale zavzemati.