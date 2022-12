Zagovornik načela enakosti: Nekateri ukrepi za ranljive neskladni z zakonom

Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo slabšega položaja ranljivih pozorni na pravila za take ukrepe. V več ocenah diskriminatornosti predpisov je nekatere rešitve ocenil kot neskladne z zakonom.

Kot neskladne z zakonom o varstvu pred diskriminacijo je ocenil nekatere rešitve, ki so bile uvedene s sicer legitimnim namenom odpraviti manj ugoden položaj ranljivih skupin. Uvedbo posebnih ukrepov je tako prepoznal denimo pri solidarnostnem dodatku za odpravo posledic energetske revščine in zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti in ocenil, da v teh primerih niso bili uvedeni na primeren način, so zapisali pri zagovorniku.

Omenjeni ukrepi po zagovornikovi oceni niso temeljili na analizah, ki bi potrjevale slabši položaj določenih skupin, ali pa skupine niso bile ustrezno določene. Med skupinami s slabšim premoženjskim stanjem so se namreč znašle tudi skupine, ki so bile v neprimerljivo boljšem premoženjskem položaju, zato njihova uvrstitev med upravičence ni bila upravičena. Predlagatelj predpisa, ki je navajal podlago za izvajanje posebnih ukrepov, tudi ni izkazal primernosti in nujne potrebnosti posebnih ukrepov za določene skupine glede na cilje, ki so jih ukrepi zasledovali. Zakon o varstvu pred diskriminacijo v 17. in 18. členu za uvajanje posebnih ukrepov predvideva določena merila, ki zagotovijo, da z ukrepi ne bi poglobili obstoječih neenakosti v družbi ali celo povzročili nove diskriminacije. V priporočilu o uvajanju posebnih ukrepov zato zagovornik državnim organom in lokalnim skupnostim priporoča, naj se dosledno držijo zakonskih zahtev tudi pri tem načinu zagotavljanja varstva pred diskriminacijo.