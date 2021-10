Zagovornik načela enakosti: Vzdržite se dolgotrajnega zapiranja šol

Zagovornik načela enakosti je ocenil diskriminatornost odlokov in sklepov, ki so bili podlaga za delno ali popolno zaprtje šol med epidemijo covida-19. Meni, da dolgotrajno zaprtje šol ni bilo niti ustrezno niti edino možno. Ta ukrep je otroke in mladostnike postavil v slabši položaj v primerjavi z drugimi skupinami prebivalstva na področju dostopa do ustavne pravice do izobrazbe in šolanja, je prepričan. Zato odločevalcem priporoča, naj bo morebitno zaprtje šol v prihodnosti le skrajen ukrep.

Zaprtje šol je imelo negativne posledice še posebej za ranljive skupine otrok in mladostnikov. Po oceni zagovornika načela enakosti Miha Lobnika so v primerjavi z drugimi prebivalci ukrepi nesorazmerno prizadeli tudi starše in skrbnike šolajočih se otrok, ki so morali prevzeti skrb za izvajanje šolanja na daljavo, zlasti ženske.

icon-expand Zagovornik načela enakosti je v oceni diskriminatornosti s testom sorazmernosti zavrnil, da bi lahko tako dolgotrajno šolanje na daljavo obravnavali kot izjemo od prepovedi diskriminacije, saj meni, da je bil cilj zaprtja šol legitimen. FOTO: Shutterstock

Zagovornik je zato vladi in ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočil, naj se v bodoče vzdržita dolgotrajnega zapiranja šol za vse. Morebitno prihodnje zaprtje šol naj bo uvedeno le kot skrajni ukrep, ukrepi za obvladovanje širjenja novega koronavirusa pa "naj se sprejemajo ob aktivnem sodelovanju in maksimalnem upoštevanju epidemiološke, pedagoške, psihološke in pedopsihiatrične stroke".

Oceno podal na podlagi več prijav domnevne diskriminacije Kot so v današnjem sporočilu pojasnili pri zagovorniku načela enakosti, je ta oceno diskriminatornosti predpisov, na podlagi katerih so se učenci in dijaki zaradi epidemije 47 tednov šolali na daljavo, opravil na podlagi več prijav domnevne diskriminacije. V oceni diskriminatornosti pa je s testom sorazmernosti zavrnil, da bi lahko tako dolgotrajno šolanje na daljavo obravnavali kot izjemo od prepovedi diskriminacije. Meni sicer, da je bil cilj zaprtja šol legitimen, saj je sledil prizadevanjem za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. "Po pregledu temeljev za sprejetje ukrepa in njegovih učinkov pa je ocenil, da dolgotrajno zaprtje šol ni bilo ne ustrezno ne edino možno in niti ne sorazmerno sredstvo za doseganje zastavljenega cilja," so sporočili.

icon-expand Šolanje na daljavo ni enako kakovostno kot v šoli, saj šola poleg podajanja znanja zagotavlja tudi vzgojo, socializacijo in socialno oskrbo, organizirano športno vadbo, krožke, varno okolje, za otroke in mladostnike iz socialno šibkih skupin ter topel obrok. FOTO: Dreamstime

Šolanje na daljavo po kakovosti neprimerljivo s šolanjem v šoli Med drugim so pojasnili, da je zagovornik v postopku ocene diskriminatornosti ugotovil, da je šolanje na daljavo po kakovosti neprimerljivo s šolanjem v šoli. Šola namreč poleg podajanja znanja zagotavlja tudi vzgojo, socializacijo in socialno oskrbo, organizirano športno vadbo, krožke, varno okolje, za otroke in mladostnike iz socialno šibkih skupin pa tudi topel obrok. Še posebej je imelo negativen učinek na ranljive skupine otrok in mladostnikov na podlagi njihovega premoženjskega stanja, invalidnosti, rase ali etničnega porekla, narodnosti, državljanstva, jezika, družbenega položaja in tudi kraja bivanja. Vsi namreč niso imeli primernih pripomočkov in razmer, da bi lahko enako dobro osvojili snov, kot bi jo v šoli. Po oceni zagovornika je ukrep izobraževanja na daljavo v slabši položaj postavil tudi starše šolarjev v primerjavi s tistimi, ki otrok nimajo. Še posebej je zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov vplivalo na matere oz. skrbnice, ki so večinoma prevzele bistveno večji delež skrbi za varstvo in ustrezno šolanje otrok ter zato prejemale nižje dohodke, kot bi jih sicer, kar bo imelo učinek tudi na njihove pokojnine. Ukrep šolanja na daljavo je tako še utrdil obstoječe neenakosti med spoloma v družbi, je še opozoril zagovornik.