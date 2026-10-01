Poziv občinam: Omogočite gotovinsko plačevanje parkirnine

"Zagovornik načela enakosti priporoča občinam, da plačevanje parkirnin uredijo tako, da to ne bo nesorazmerno oteževalo plačevanja parkiranja starejšim ljudem, ljudem z invalidnostmi ter drugim, ki slabše uporabljajo napredne tehnologije," občine poziva zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Zagovornik načela enakosti je nedavno prejel pritožbi občanov, da na nekem parkomatu javnega parkirišča ni bilo mogoče plačati parkirnine z gotovino, temveč zgolj s plačilno kartico ter da je na drugem javnem parkirišču plačilo možno izključno prek mobilne aplikacije na pametnem telefonu. Zakon o varstvu pred diskriminacijo prepoveduje diskriminacijo pri dostopu do dobrin in storitev, je zapisal v priporočilu.

Gre za posredno diskriminacijo, ki po zakonu obstaja, "kadar na videz nevtralna določba, merilo ali praksa postavi osebo ali skupino oseb z določeno osebno okoliščino (npr. starost, invalidnost) v manj ugoden položaj kot druge osebe, razen če praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za njegovo doseganje ustrezna in nujno potrebna (t. i. test sorazmernosti)".

V konkretnem primeru bi torej lahko pomenilo, da bi možnost zgolj digitalnega plačevanja parkirnine omejevala starejše ljudi, ljudi z invalidnostmi in osebe, ki slabše uporabljajo novejše tehnologije.