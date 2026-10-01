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Slovenija

Poziv občinam: Omogočite gotovinsko plačevanje parkirnine

Ljubljana, 01. 10. 2026 10.18 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.L.
Parkomat v Ljubljani

Zagovornik načela enakosti priporoča občinam, naj na območju plačljivih parkirišč omogočijo gotovinsko plačevanje parkirnine. Poziv sledi nedavni pritožbi občanov, da na parkomatu javnega parkirišča parkirnine niso mogli plačati z gotovino, temveč zgolj s plačilno kartico, ponekod pa izključno prek mobilne aplikacije na pametnem telefonu.

"Zagovornik načela enakosti priporoča občinam, da plačevanje parkirnin uredijo tako, da to ne bo nesorazmerno oteževalo plačevanja parkiranja starejšim ljudem, ljudem z invalidnostmi ter drugim, ki slabše uporabljajo napredne tehnologije," občine poziva zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Zagovornik načela enakosti je nedavno prejel pritožbi občanov, da na nekem parkomatu javnega parkirišča ni bilo mogoče plačati parkirnine z gotovino, temveč zgolj s plačilno kartico ter da je na drugem javnem parkirišču plačilo možno izključno prek mobilne aplikacije na pametnem telefonu. Zakon o varstvu pred diskriminacijo prepoveduje diskriminacijo pri dostopu do dobrin in storitev, je zapisal v priporočilu.

Gre za posredno diskriminacijo, ki po zakonu obstaja, "kadar na videz nevtralna določba, merilo ali praksa postavi osebo ali skupino oseb z določeno osebno okoliščino (npr. starost, invalidnost) v manj ugoden položaj kot druge osebe, razen če praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za njegovo doseganje ustrezna in nujno potrebna (t. i. test sorazmernosti)".

V konkretnem primeru bi torej lahko pomenilo, da bi možnost zgolj digitalnega plačevanja parkirnine omejevala starejše ljudi, ljudi z invalidnostmi in osebe, ki slabše uporabljajo novejše tehnologije.

Digitalno plačevanje parkirnine lahko omejuje starejše ljudi, ljudi z invalidnostjo in s tehnologijo nevešče osebe.
Digitalno plačevanje parkirnine lahko omejuje starejše ljudi, ljudi z invalidnostjo in s tehnologijo nevešče osebe.
FOTO: Shutterstock

Kot je zapisal zagovornik, je podoben primer obravnavalo tudi vrhovno sodišče, ko je julija letos odločilo, da sta občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba storila prekršek, ker uporabnikom na več parkiriščih nista omogočila plačila parkirnine z gotovino.

Evrski bankovci in kovanci so namreč zakonito plačilno sredstvo, kar po pravu Evropske unije praviloma pomeni obveznost njihovega sprejemanja. "Izjeme lahko določi le zakon zaradi javnega interesa, omejitev pa mora prestati test sorazmernosti," navaja zagovornik, ki ob tem ministrstva poziva, da se seznanijo s priporočilom in po potrebi prilagodijo zakonodajo.

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KOMENTARJI20

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StrokaPravi
01. 10. 2026 11.24
A lahko nekdo, ki zaradi "invalidnosti ali staresti" ne more približat kartico bankomatu, varno vozi? To je najbolj osnoven filter.
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
01. 10. 2026 11.16
Ni problem samo to, odvija se prava goljufija. Parkirni avtomat zahteva 1,90 EUR in ne vrača ostanka! Kdo ima toliko drobiža v žepu.
Odgovori
0 0
StrokaPravi
01. 10. 2026 11.25
Če plačate digitalno, tega problema ni.
Odgovori
0 0
Banion
01. 10. 2026 11.08
to da lahko plačuješ samo preko telefonske aplikacije je enaka svinjarija kot parkomati ki sprjemajo samo kovance in n evračajo drobiža. Ne samo da se poziva, to bi moralo biti zakonsko urejeno in sicer da so možna vsa plačila in parkomati vračajo denar. Čudno oblast se vtakne v vsako drobnarijo tega pa n euredi, kajti nameščanje parkomatov ki ne vračajo drobiža je kraja
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+1
2 1
Mio56
01. 10. 2026 11.07
sej se delate norca ane?? Najbolse da nosmo une kovance naokoli....avtomati ne vracajo denarja, sprejemajo malo po navdihu odvisno od izdelovalca in to je to.... raje uvedite obvezno digitalno plačevanje (kartica ali aplikacija) + moznost nakupa dovolilnice za parkiranje tudi za osebe ki gredo v ta kraj v sluzbo ne pa samo za tiste ki tam zivijo! en primer: Dunaj...edina moznost plačila parkirnine na ulici je preko aplikacije v katero se nalozi dnar...minimum 30€.....ce si pa prebivalec določene becirka ti pa za tist becirk pripada letno parkiranje za ceno 100€...vezano zgolj in samo na tablco vozila...ne pa neke kartoncke, naprintane dovolilnice,...
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+1
1 0
JazAliTi
01. 10. 2026 11.02
Pol bojo parketomati dražji in parkirnine dražje, spljoh v ljubljan ponoč nje.
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-1
0 1
Morgoth
01. 10. 2026 11.00
Te stvari bi morale biti plačljive samo za tuje turiste. Če ne drugega pa vsaj za domačine brezplačne.
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-2
1 3
Hugh_Mungus
01. 10. 2026 11.03
Seveda, ti imaš od boga fano pravico zasedanja javnega prostora s svojim orevoznim sredstvom, pa naj si bo kolo ali tovornjak 👍
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+1
1 0
Blue Dream
01. 10. 2026 10.58
Dokler ne bodo začeli razstreljevati parkomatov kot to počnejo z bankomati
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+0
2 2
Vera in Bog
01. 10. 2026 10.39
V Avstriji in Italiji je vse zastonj, pa so kapitalisti !
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-3
2 5
Blue Dream
01. 10. 2026 11.01
Tudi v Ljubljani je bilo pred Zoranom Jankovičem vse zastonj. Parkiral s kjer si hotel ker ni bilo enega miljona količkov ki te vodijo do parkomata. Pa so se smo se vse zmenili nobenih problemov. Tisi ki so parkirali pa na res kritičnih mestih da so ovirali dostop in podobno
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-1
2 3
Blue Dream
01. 10. 2026 11.02
...pa je prišel pajek in pač odstranil vozilo
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+2
2 0
Mio56
01. 10. 2026 11.08
avstija in italija zastojn? aham ja hahahha ne nakladaj....dosti visje cene....je pa malo bolse poskrbljeno z adomacine ee to pa ja.
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+1
1 0
Vera in Bog
01. 10. 2026 10.38
Pol ure bi moralo biti zastonj !
Odgovori
+2
5 3
hojladri123
01. 10. 2026 10.37
Še boljši so avtomati po Celju... Parking ura 1,2€ al nekaj a avtomat ne vrača gotovine, bravo... vsak ta drugi ki tam parkira jim pokloni kak evro napitnine...
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+4
5 1
Banion
01. 10. 2026 11.10
in privatno podjetje ki ga je najel eden od nekdanjih županov fino služi. Ti parkomati so očitno kupljeni nekje na odpado urejeni in nameščeni da kradejo slovencem
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+1
1 0
Zmajevo gnezdo
01. 10. 2026 10.35
pravilno, zakj bi moral imeti s seboj telefon, če pa skočim samo v trgovino.
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+8
8 0
Mio56
01. 10. 2026 11.09
ker ga imas sigurno s sabo...docim kovancev pa ne vedno...vsaj zadostnega stevila ne...
Odgovori
-1
0 1
Slash
01. 10. 2026 10.26
Potem pa prideš v Iški Vintgar pa lahko plačaš samo s kovanci, kot gotovina. A parkiranje za cel dan 15 evrov. Kot da ima vsakdo s seboj toliko kovancev?!?
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+7
7 0
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