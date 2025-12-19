Naslovnica
Slovenija

Zagovornik: Pravico do neprofitnega stanovanja tudi osebam pod skrbništvom

Ljubljana, 19. 12. 2025 10.51 pred 30 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Stanovanje

Zagovornik enakosti poudarja diskriminatornost zakona, ki osebam pod skrbništvom odvzema pravico do najema neprofitnih stanovanj. Poudarja, da takšna omejitev ni skladna z zakonom o varstvu pred diskriminacijo in mednarodno konvencijo o pravicah invalidov ter otežuje deinstitucionalizacijo.

Kot je danes sporočil zagovornik, so ga iz enega od centrov za socialno delo (CSD) opozorili na primer, ko je bilo osebi z odvzeto poslovno sposobnostjo, ki je pod njihovim skrbništvom, dodeljeno neprofitno najemno stanovanje, a ga ne bo mogla prevzeti v najem.

Navedli so, da je to zaradi 87. člena stanovanjskega zakona in na njem temelječega pravilnika, ki določata, da smejo neprofitno stanovanje najeti samo popolnoma poslovno sposobne osebe. Kot so zapisali, se jim zdi to diskriminatorno do vseh, ki so postavljeni pod skrbništvo. Namen takšnega skrbništva je namreč prav to, da bi bili ti ljudje kljub delno ali povsem odvzeti poslovni sposobnosti čim bolj izenačeni z ostalimi.

Zagovornik je pozval, k sprejetju popravka stanovanjskega zakona..
FOTO: Bobo

Zagovornik je ministrstvo za solidarno prihodnost pozval, naj čim prej predlaga sprejetje popravka stanovanjskega zakona in odpravi to sistemsko slabšo obravnavo ljudi na podlagi njihovih osebnih okoliščin invalidnosti in zdravstvenega stanja pri dostopu do neprofitnih stanovanj.

"Poudaril je, da omejitev iz stanovanjskega zakona ni skladna ne z zakonom o varstvu pred diskriminacijo niti z mednarodno konvencijo o pravicah invalidov. Izpostavil pa je tudi, da takšna ureditev otežuje proces deinstitucionalizacije. Pri tej je ključno, da imajo ljudje z invalidnostmi in težavami v duševnem zdravju, ki nimajo popolne poslovne sposobnosti, vseeno možnost živeti v skupnosti, in torej tudi najemati neprofitna stanovanja," je sporočil zagovornik.

Črtanje pogoja, da lahko javno stanovanje najame le poslovno popolnoma sposobna oseba, je predlagal že spomladi ob javni obravnavi osnutka novele stanovanjskega zakona, a ministrstvo pripombe ni upoštevalo.

neprofitna stanovanja skrbništvo diskriminacija stanovanjski zakon zagovornik enakosti

Novo upanje za otroke: Urban kot prvi prejel terapijo za sindrom CTNNB1

Najvišji izterjani dolg Fursa letos težak 1,3 milijona evrov

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
19. 12. 2025 11.16
V Avstriji lahko dobi socialno stanovanje tudi AVSTRIJEC pri na Slovenc do njega ne bo nikoli prišel..
Odgovori
+1
1 0
Pravica.
19. 12. 2025 11.12
Zakaj se ne bi zgledovali po Avstriji, Nemčiji...kjer neprofitno stanovanje lahko dobi tudi zaposlena oseba in ne le pretežno "lenuhi"
Odgovori
+4
4 0
Verus
19. 12. 2025 11.10
pa dajte no sr*t. neprofitnih stanovanj v Sloveniji ne dobi še cela množica ljudi. To je za specifične izbrance
Odgovori
+3
3 0
Minifa
19. 12. 2025 10.57
A se bodo oglasili kdaj na mestu PRED USTAVNIM SDIŠČEM ker so vsi SLOVENCI napram migrantom, Romom...DISKRIMINIRANI..
Odgovori
+8
8 0
