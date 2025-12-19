Zagovornik: Pravico do neprofitnega stanovanja tudi osebam pod skrbništvom

Kot je danes sporočil zagovornik, so ga iz enega od centrov za socialno delo (CSD) opozorili na primer, ko je bilo osebi z odvzeto poslovno sposobnostjo, ki je pod njihovim skrbništvom, dodeljeno neprofitno najemno stanovanje, a ga ne bo mogla prevzeti v najem.

Navedli so, da je to zaradi 87. člena stanovanjskega zakona in na njem temelječega pravilnika, ki določata, da smejo neprofitno stanovanje najeti samo popolnoma poslovno sposobne osebe. Kot so zapisali, se jim zdi to diskriminatorno do vseh, ki so postavljeni pod skrbništvo. Namen takšnega skrbništva je namreč prav to, da bi bili ti ljudje kljub delno ali povsem odvzeti poslovni sposobnosti čim bolj izenačeni z ostalimi.