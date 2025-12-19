Zagovornik: Pravico do neprofitnega stanovanja tudi osebam pod skrbništvom

Kot je danes sporočil zagovornik, so ga iz enega od centrov za socialno delo (CSD) opozorili na primer, ko je bilo osebi z odvzeto poslovno sposobnostjo, ki je pod njihovim skrbništvom, dodeljeno neprofitno najemno stanovanje, a ga ne bo mogla prevzeti v najem.
Navedli so, da je to zaradi 87. člena stanovanjskega zakona in na njem temelječega pravilnika, ki določata, da smejo neprofitno stanovanje najeti samo popolnoma poslovno sposobne osebe. Kot so zapisali, se jim zdi to diskriminatorno do vseh, ki so postavljeni pod skrbništvo. Namen takšnega skrbništva je namreč prav to, da bi bili ti ljudje kljub delno ali povsem odvzeti poslovni sposobnosti čim bolj izenačeni z ostalimi.
Zagovornik je ministrstvo za solidarno prihodnost pozval, naj čim prej predlaga sprejetje popravka stanovanjskega zakona in odpravi to sistemsko slabšo obravnavo ljudi na podlagi njihovih osebnih okoliščin invalidnosti in zdravstvenega stanja pri dostopu do neprofitnih stanovanj.
"Poudaril je, da omejitev iz stanovanjskega zakona ni skladna ne z zakonom o varstvu pred diskriminacijo niti z mednarodno konvencijo o pravicah invalidov. Izpostavil pa je tudi, da takšna ureditev otežuje proces deinstitucionalizacije. Pri tej je ključno, da imajo ljudje z invalidnostmi in težavami v duševnem zdravju, ki nimajo popolne poslovne sposobnosti, vseeno možnost živeti v skupnosti, in torej tudi najemati neprofitna stanovanja," je sporočil zagovornik.
Črtanje pogoja, da lahko javno stanovanje najame le poslovno popolnoma sposobna oseba, je predlagal že spomladi ob javni obravnavi osnutka novele stanovanjskega zakona, a ministrstvo pripombe ni upoštevalo.
