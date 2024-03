Zagovornik predlaga pripravo zakonske podlage za ureditev položaja invalidov

Stavkovni zbor zdravnikov v URI Soča je nato odločil, da bo sledil mnenju Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki ocenjuje, da je vladni odlok neustaven in nezakonit. Fides je zato na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka.

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča od začetka stavke ambulanta za osebe s posebnimi potrebami deluje v omejenem obsegu. Ne izvajajo pregledov, ki jih invalidi potrebujejo za podaljšanje vozniških dovoljenj, za posameznike, stare od 18 do 65 let. Vlada je zato 29. februarja sprejela odlok o zagotavljanju zdravniških storitev v času stavke, po katerem bi omenjena ambulanta tudi v času stavke morala delovati nemoteno.

V petek sta nato URI Soča obiskala predstavnika zdravstvenega inšpektorata in inšpektorata za delo. Prvi je preverjal spoštovanje določil s področja zdravniške službe in pacientovih pravic med zdravniško stavko, drugi pa spoštovanje določil zakona o stavki in delovnopravne zakonodaje. V nobenem pregledu niso zaznali neskladnosti ali kršitev, so takrat poudarili v URI Soča.

To, da inšpektorat za delo ni ugotovil kršitev vladnega odloka, čudi ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. V ponedeljek so zato prek zdravstvenega inšpektorata inšpektorat za delo zaprosili za zapisnik, saj želijo ugotoviti, "kako je do tega prišlo", je povedala v izjavi za medije ob ponedeljkovem obisku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je zaradi odločitve stavkovnega zbora URI Soča na ministrstvo za zdravje prejšnji teden poslal dopis z obvestilom o nedelovanju ambulante in jim predlagal, naj uvedejo vse možne oblike sankcij, ki so na voljo. Ob tem so znova opozorili, da gre za kršitev mednarodnih konvencij, zakonov in odlokov.