Zagovornik: Če najemnik ne izpolnjuje več pogojev, naj se pravico do najema omeji

V novelo stanovanjskega zakona je treba po zagovornikovem mnenju dodati določbo, ki bo izrecno prepovedala diskriminacijo na trgu nepremičnin. V preteklosti je namreč ugotovil primere neposredne diskriminacije pri dostopu do stanovanj, na primer v obliki diskriminatornih oglasov, je sporočil danes.

Tega je po njegovih navedbah največ na področju oddajanja stanovanj v najem s strani zasebnih najemodajalcev. "Ni še dovolj zavedanja, da so tudi zasebniki enako kot javni subjekti dolžni dajati stanovanja v najem ljudem pod enakimi pogoji," je poudaril.

Priporoča tudi, da se podatki o prosilcih in najemnikih zbirajo tudi za namene spremljanja in preprečevanja diskriminacije ter pripravo statističnih analiz. Brez analiz javni stanovanjski skladi namreč težko ovrednotijo učinkovitost ukrepov in doseganje ciljev oddajanja javnih najemnih (prej neprofitnih) stanovanj v najem.