Zagovornik ugotovil diskriminacijo treh zdravstvenih delavk zaradi nosečnosti in starševstva

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so se na Zagovornika obrnile tri uslužbenke zdravstvene ustanove in navedle, da v letih 2016, 2017 in 2018 neupravičeno niso prejele ocene delovne uspešnosti samo zato, ker so bile z dela veliko odsotne, predvsem zaradi nosečnosti in koriščenja materinskega in starševskega dopusta. Zatrjevale so, da so bile zato prikrajšane pri pravici do napredovanja v višje plačne razrede in posledično tudi do višje plače.