Zagovornik ugotovil diskriminacijo v primeru deljenega skrbništva

Enostarševske družine z deljenim skrbništvom so pri prijavi na razpis za oddajo javnih stanovanj v slabšem položaju v primerjavi z drugimi prosilci, je ugotovil zagovornik načela enakosti. Le zanje namreč velja pogoj, da morajo prošnji priložiti overjeno izjavo drugega starša, s katero se ta strinja, da se mladoletni otrok/otroci uveljavljajo v razpisu, da bi se lahko uvrstili v prednostno kategorijo. Hkrati se z izjavo drugi starš tudi odpoveduje uveljavljanju otrok oziroma prednostne kategorije, v kolikor bi se v prihodnosti tudi on prijavljal na razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Na skladu so sporno zahtevo zagovarjali, češ da so želeli preprečiti izigravanje določb razpisa. "Overjena izjava drugega starša je po trditvah sklada potrebna zaradi negativnih izkušenj iz preteklosti, ki pa jih ni podkrepil s podatki," so sporočili iz urada zagovornika. "Zagovornik je ugotovil, da zahteva po predložitvi izjave drugega starša predstavlja poseg v ugodnosti obeh staršev ter vodi v različno obravnavo zaradi osebne okoliščine družinskega statusa," so dodali.

Pojasnili so, da zahteva po predložitvi izjave drugega starša ne zasleduje cilja enakopravnosti med staršema, saj je prav zaradi tega eden od staršev že v izhodišču v slabšem položaju. "Oba starša sta dolžna otroku nuditi ustrezne bivanjske pogoje in bi po oceni zagovornika morala biti obravnavana neodvisno drug od drugega, vsak v svojstvu svoje enostarševske družine," so poudarili.

Zagovornik je zato ugotovil diskriminacijo zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Enostarševske družine z deljenim (skupnim) skrbništvom so bile namreč že v izhodišču postavljene v slabši položaj kot drugi prosilci pri uveljavljanju prednostnih kategorij.