Zagovornik za brezplačno cepljenje proti HPV za vse do 26. leta starosti

Cepljenje proti HPV je bilo v Sloveniji uvedeno v šolskem letu 2009/2010, in sicer so se od takrat naprej proti HPV v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja do dopolnjenega 26. leta starosti lahko cepile deklice, ki so v tistem letu ali kasneje obiskovale šesti razred osnovne šole. Od lanskega šolskega leta pripada brezplačno cepljenje proti HPV tudi dečkom, ki so bili lani in bodo kasneje v šestem razredu osnovne šole. Zaradi takšne ureditve cepljenja veliko število žensk in moških oziroma deklic in dečkov ni imelo možnosti, da bi se proti HPV cepili brezplačno.