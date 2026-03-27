Slovenija

Zagovornik zaradi predčasnega glasovanja uvedel postopek

Ljubljana, 27. 03. 2026 12.55 pred 37 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Volitve

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije na podlagi kraja bivanja pri možnosti oddaje predčasnega glasu na parlamentarnih volitvah v ljubljanskih volilnih okrajih volilne enote Ljubljana - Center in Ljubljana - Bežigrad, so zapisali pri Zagovorniku.

FOTO: Damjan Žibert

Proučil bo, ali so bili nekateri volivci pri tej ugodnosti obravnavani manj ugodno v primerjavi z drugimi volivci glede na njihov kraj bivanja.

Pri tem bo izhajal iz določila zakona o volitvah v državni zbor, ki v prvem odstavku 69. člena določa, da se predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije. 14 okrajnih volilnih komisij z območja Upravne enote Ljubljana se je namreč odločilo, da bodo za predčasno glasovanje organizirale eno samo skupno volišče za predčasno glasovanje, in sicer v prestolnici.

To je za nekatere volivce teh volilnih enot pomenilo, da so imeli predčasno glasovanje organizirano izven območja njihovega volilnega okraja ter bili zato v neenakem položaju v primerjavi z drugimi volivci na ravni volilne enote in na ravni države, ki so lahko svoj glas predčasno oddali v svojem volilnem okraju, so zapisali pri Zagovorniku.

Zagovornik bo v postopku preveril, ali gre pri tem za posredno diskriminacijo na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o varstvu pred diskriminacijo ali ne.

Na nezakonito določena volišča za predčasno glasovanje v 24 volilnih okrajih je že pred tem opozorila stranka SDS. V ugovorih na volilne komisije sedmih volilnih enotah z izjemo Maribora SDS predlaga, da se za 24 volilnih okrajev pregledajo zapisniki okrajnih volilnih komisij in volilnega odbora za predčasno glasovanje. Predlagajo pregled fotografij hranjenja skrinjic in njihovega prevzema po zaprtju volišč na dan splošnega glasovanja.

Predlagajo tudi, da se ugotovi, da so volišča za predčasno glasovanje v teh 24 volilnih okrajih določena nezakonito in da se glasovanja s teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev v DZ.

KOMENTARJI2

Kostorog
27. 03. 2026 14.05
In po uradni dolžnosti bo sporočil sdss sekti in farškim hinavcem da je postopek ustavljen in je vse v skladu z zakonodajo. Pika, poka,,,, Amen.
Buci in Bobo
27. 03. 2026 14.04
Pohvalno.
