Zagovornik zaradi predčasnega glasovanja uvedel postopek

Proučil bo, ali so bili nekateri volivci pri tej ugodnosti obravnavani manj ugodno v primerjavi z drugimi volivci glede na njihov kraj bivanja.

Pri tem bo izhajal iz določila zakona o volitvah v državni zbor, ki v prvem odstavku 69. člena določa, da se predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije. 14 okrajnih volilnih komisij z območja Upravne enote Ljubljana se je namreč odločilo, da bodo za predčasno glasovanje organizirale eno samo skupno volišče za predčasno glasovanje, in sicer v prestolnici.

To je za nekatere volivce teh volilnih enot pomenilo, da so imeli predčasno glasovanje organizirano izven območja njihovega volilnega okraja ter bili zato v neenakem položaju v primerjavi z drugimi volivci na ravni volilne enote in na ravni države, ki so lahko svoj glas predčasno oddali v svojem volilnem okraju, so zapisali pri Zagovorniku.

Zagovornik bo v postopku preveril, ali gre pri tem za posredno diskriminacijo na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o varstvu pred diskriminacijo ali ne.