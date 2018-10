Zahod države bodo zajele padavine, možni so nalivi

Na zahodu države dež, na vzhodu večinoma suho

Primorsko bodo v dopoldanskih urah že dosegle prve padavine, ki se bodo popoldne in zvečer okrepile in se v pasovih začele pojavljati tudi drugod v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Nastajale bodo predvsem plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zaradi južnih višinskih vetrov na istih območjih lahko obnavljale dalj časa. Zaradi lokalnih nalivov je predvsem v noči na nedeljo možen porast manjših vodotokov in hudournikov, a zaradi predhodnih sušnih razmer večjih nevšečnosti kljub temu ni za pričakovati. Medtem bo na severovzhodu države padavin zelo malo ali nič, med oblaki pa se bo našel prostor tudi za sončne žarke.

Kontrast med vzhodom in zahodom se bo poznal tudi pri temperaturah. Na Štajerskem in v Prekmurju bodo te presegale 20 stopinj Celzija. Ob južnem vetru jih bo toliko tudi ob morju. Drugod po državi pa bo zaradi oblakov in občasnih padavin hladneje. Termometri bodo kazali od 14 stopinj Celzija v alpskih dolinah do 18 stopinj Celzija na Dolenjskem in v Beli krajini.

Zadnji mesec med najbolj suhimi

Padavine bodo sicer dobrodošle, saj je bilo obdobje med 5. septembrom in 5. oktobrom med najbolj suhimi od začetka meteoroloških meritev pri nas. Še posebej suho je bilo na Primorskem. V Biljah pri Novi Gorici (Arso) je v tem obdobju padlo le 26 litrov dežja na kvadratni meter, medtem, ko je povprečje za ta čas kar šestkrat višje. Še manj padavin so izmerili v Portorožu, le 14 litrov na kvadratni meter.