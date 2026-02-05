Naslovnica
Slovenija

Zahod države je namočilo, ponekod zapadlo več kot 40 centimetrov snega

Ljubljana, 05. 02. 2026 09.40 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Rateče

Za nami sta dva deževna dneva. Največ padavin je v zadnjih 48 urah padlo v zahodni polovici države, kjer je padlo med 40 in 80 mm dežja. Več kot 100 mm padavin je padlo na Sviščakih (145 mm), v Krnu (111 mm) in v Zadlogu (103 mm). Do večera bodo padavine ponehale, napovedujejo na Agenciji za okolje.

"V Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah je v teh dneh padla velika količina snega. V Ratečah je samo včeraj padlo več kot 40 cm novega. Skupno ga je tam 62 cm. Predvsem na območju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov," še opozarjajo na Arsu.

Količina padavin
Količina padavin
FOTO: Arso

Danes bo občasno rahlo deževalo, meja sneženja bo v notranjosti večinoma med 700 in 900 m nadmorske višine. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Zvečer bodo padavine ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo zjutraj in dopoldne v severovzhodnih krajih. Predvsem od Primorske do Notranjske in Bele krajine bo rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih okoli 0, drugod od 2 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 4 do 9, na Goriškem in v Slovenski Istri do 12 C.

Več jasnine v nedeljo

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj krajevnimi plohami. V nedeljo bo deloma jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

vreme sneg padavine plazovi napoved

'Vemo, koga bo otrok pripeljal na obisk, ne pa tudi, s kom govori na spletu'

Lujzek Biber
05. 02. 2026 10.06
Vse da bo. Za vas. Laufa
Odgovori
0 0
bibaleze
