Zahod države je namočilo, ponekod zapadlo več kot 40 centimetrov snega

"V Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah je v teh dneh padla velika količina snega. V Ratečah je samo včeraj padlo več kot 40 cm novega. Skupno ga je tam 62 cm. Predvsem na območju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov," še opozarjajo na Arsu.

Danes bo občasno rahlo deževalo, meja sneženja bo v notranjosti večinoma med 700 in 900 m nadmorske višine. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Zvečer bodo padavine ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo zjutraj in dopoldne v severovzhodnih krajih. Predvsem od Primorske do Notranjske in Bele krajine bo rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih okoli 0, drugod od 2 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 4 do 9, na Goriškem in v Slovenski Istri do 12 C.