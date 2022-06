Zahodna liberalna tradicija in prihajajoča doba umetne inteligence

Umetna inteligenca se je namreč začela rojevati v kontekstu specifičnega zahodnega kulturnega prostora, v katerem dominira liberalna tradicija mišljenja, ki je zaslužna za njen nastanek in ki jo na subtilne in kulturno-specifične načine (na Zahodu) napaja še danes.

"Zahod" ima do umetne inteligence specifičen odnos, ki se kaže na več načinov, tako v politiki kot na drugih ravneh družbenega življenja. "Zahod" je načeloma izjemno široko zastavljena družbeno-kulturna kategorija, ki ima nekaj pomembnejših stičišč med svojimi raznovrstnimi deli. Največja in najpomembnejša izmed teh je njegova liberalna osnova. Le-ta je Zahod, s svojimi filozofskimi predpostavkami o razumu, znanosti, etiki, času ipd., uspela pripeljati v dobo, v kateri je konstantni "napredek" dojet kot naraven. Velik del idej o času, zgodovini in moralnemu smotru v liberalizmu pojasni koncept meliorizma, ki je skozi dolgo zgodovino intelektualnega razvoja Zahoda postal inherenten del takrat nastajajoče zahodne liberalne podstati. Koncept meliorizma govori o tem, da je človeški "napredek" mogoč in celo imperativ človeštva kot takega. Ideja, ki je v zahodnem človeku v veliki meri ponotranjena, vendar dokaj edinstvena in radikalna glede na druge kulture. Ta "progresivna revolucija" je zaslužna za oblikovanje mentalnega in kulturnega okvira, v katerem se rodi umetna inteligenca.

"Okvir" meliorizma je že pred nastopom umetne inteligence postavil miselni okvir, ki je omogočil, da je Zahod šel skozi različne "tehnološke revolucije". Prva in druga industrijska revolucija, na primer, sta takšni manifestaciji. Skozi njiju (in druge – manjše "tehnološke" preboje) se je utrjevala paleta liberalnih senzibilnosti, tudi vzpon raznih variacij kapitalističnega načina produkcije, znotraj katerih umetna inteligenca danes na Zahodu (in tudi drugod) deluje in se razvija. Digitalna revolucija poznega 20. stoletja, ki nas je pahnila v tako imenovano "informacijsko dobo", je na plečih teh idej in struktur, ki jih je zahodni zgodovinski razvoj ustvaril, poglobila lov za umetno inteligenco, ki bo po napovedih glavni steber nove, tako imenovane "četrte industrijske (tehnološke) revolucije" ne le Zahoda, temveč vsega sveta.