Zahodni del v šole, vzhod se veseli počitnic

V šole se kmalu vrača 107 tisoč učencev in šest tisoč učiteljev. Pravijo, da so na vrnitev otrok dobro pripravljeni. Glavna skrb ostajata le organizacija kosil in podaljšanega bivanja ter testiranje, ki ga bodo morali učitelji opraviti enkrat tedensko. Največja skrb učencev pa: kako bo s preverjanjem znanja? Ravnatelji in učitelji mirijo, da bodo prvi tedni v šoli namenjeni zapolnjevanju vrzeli v znanju, ki so nastale v času šolanja na daljavo. Eni torej v šole, na drugi strani Slovenije pa se pripravljajo na zimske počitnice.

Mirela Flego, ravnateljica OŠ Sečovlje, pravi, da bo njihov prvotni namen ta, da učenci znova začutijo varen in spodbuden prostor. "Potem sledi preverjanje, utrjevanje in na koncu tudi ocenjevanje,"dodaja. "Kot da smo prvega septembra,"navdušenja ne morejo skriti ravnatelji in učitelji, ki se veselijo ponovnega snidenja z otroki. Sporočajo, da so na njihov prihod dobro pripravljeni. Flegova pa zatrjuje, da so iz tedna v teden čakali na trenutek vrnitve v šolo.

Razkuževanja miz, zračenja prostorov in malicanja v matičnih učilnicah so že vajeni, pravijo. Najtrši oreh bo tokrat organizacija kosil. Če bi želeli, da v jedilnici hkrati obeduje le en razred, bi kosilo trajalo predolgo. Nataša Ahačič, ravnateljica OŠ Bled, se je zato odločila, da bodo za nekatere odprli tudi učilnice. Odprto ostaja tudi vprašanje podaljšanega bivanja, saj mešanja otrok zaradi pomanjkanja kadra preprosto ne morejo preprečiti. Flegova tako še ni popolnoma odločena, kako bodo to izpeljali. Ahačičeva pa je zato starše četrtih in petih razredov prosila, da učenci po drugi uri ne ostajajo v šoli. Ob skrbi, ali učence takoj ob prihodu čakajo testi in spraševanje, pa ravnateljici mirita: "Najprej bomo preverili, kakšne posledice je pustilo šolanje na daljavo." Ahačičeva dodaja, da bodo najprej preverili, kaj so usvojili in kje so primanjkljaji. Dodaja: "Pomoč nudimo tistim, pri katerih so nastali večji primanjkljaji kot pri drugih." Drugi del države se pripravlja na zimske počitnice Šolske klopi pa bodo en teden še samevale v vzhodni Sloveniji, kjer se začenjajo zimske počitnice. Mariborsko Pohorje pričakuje množičen obisk, pogoji za smuko so popolni.

Direktor Marproma Bernard Majhenič bo zaradi vseh ukrepov in omejitev tako na smučišču dnevno sprejel maksimalno tri tisoč smučarjev. Na smučišču so še organizirali hitro testiranje, ali smučarji nosijo masko in ohranjajo primerno razdaljo, pa bodo preverjali dodatni nadzorniki.

