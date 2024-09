Zahodni, južni in osrednji del države bo dosegla vremenska motnja

Nad severnim Jadranom se že nahaja večji nevihtni sistem, ki se približuje Istri, Kvarnerju in Sloveniji. Čez dan se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte.

Možna tudi toča

Lokalno lahko danes čez dan in popoldne nastanejo močnejše nevihtne celice z močnimi nalivi, nevihtnim pišem in točo. Možnost nastanka močnejših neviht se bo povečevala v smeri Jadrana, kjer bodo nevihte za svoj razvoj imele največ zaloge potencialne konvektivne energije, napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija.

Agencija za okolje je za danes od 12. do 23. ure za jugozahod države izdala oranžno opozorilo. "Popoldne in zvečer lahko predvsem v bližini morja nastanejo močnejše nevihte, ki jih bodo spremljali okrepljen veter in krajevni nalivi," so dodali.

Zaradi pomanjkanja padavin je sicer na Primorskem razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Posebej gre izpostaviti območje slovenske in hrvaške Istre ter Kvarner. Tam bodo nastajali večji nevihtni sistemi, ki lahko povzročajo nevšečnosti.

Obeti

V soboto se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost.

V nedeljo bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod pa bo oblačnost naraščala. Popoldne se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer začele širiti proti vzhodu, napovedujejo na ARSO.