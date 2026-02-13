Zahteva po oceni ustavnosti in začasnem zadržanju rubeža socialne pomoči

Drenik Bavdek je v izjavi za medije poudarila, da je skrb države za varnost njenih prebivalcev nujna in legitimna, vendar mora biti to storjeno na ustavno skladen način in ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

"Pri Varuhu smo dobili veliko opozoril, tudi pobud prebivalcev iz različnih koncev Slovenije z različnimi osebnimi okoliščinami, ki opozarjajo na problematiko izvrševanja tega člena," je orisala. Po njenih besedah gre za starejše, enostarševske družine, družine z več otroki, invalide oziroma osebe z oviranostjo, kronične bolnike, posameznike s težavami v duševnem zdravju, brezdomne osebe in ljudi brez socialne mreže.

Kot je poudarila, je bil zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. t. i. Šutarjev zakon sprejet izjemno hitro, brez temeljite analize socialnih posledic in posegov v človekove pravice. Dodala je, da je glede na do sedaj ugotovljeno varuh skladno s svojimi pristojnostmi dolžan ukrepati, po zakonu o ustavnem sodišču pa ima privilegiran položaj za vložitev zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, če meni, da prepis ali splošni akt nedopustno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine.