Slovenija

Zahteva po oceni ustavnosti in začasnem zadržanju rubeža socialne pomoči

Ljubljana, 13. 02. 2026 16.41 pred 42 minutami 2 min branja 16

Avtor:
STA N.L.
Rubež denarja

Varuh človekovih pravic je vložil zahtevo za oceno ustavnosti člena Šutarjevega zakona, ki se nanaša na možnost izvršbe na denarno socialno pomoč, in predlagal zadržanje tega člena. Po besedah varuhinje človekovih pravic Simone Drenik Bavdek mora biti vsak poseg v socialnovarstvene prejemke strogo omejen in ustavno dopusten.

Drenik Bavdek je v izjavi za medije poudarila, da je skrb države za varnost njenih prebivalcev nujna in legitimna, vendar mora biti to storjeno na ustavno skladen način in ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

"Pri Varuhu smo dobili veliko opozoril, tudi pobud prebivalcev iz različnih koncev Slovenije z različnimi osebnimi okoliščinami, ki opozarjajo na problematiko izvrševanja tega člena," je orisala. Po njenih besedah gre za starejše, enostarševske družine, družine z več otroki, invalide oziroma osebe z oviranostjo, kronične bolnike, posameznike s težavami v duševnem zdravju, brezdomne osebe in ljudi brez socialne mreže.

Kot je poudarila, je bil zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. t. i. Šutarjev zakon sprejet izjemno hitro, brez temeljite analize socialnih posledic in posegov v človekove pravice. Dodala je, da je glede na do sedaj ugotovljeno varuh skladno s svojimi pristojnostmi dolžan ukrepati, po zakonu o ustavnem sodišču pa ima privilegiran položaj za vložitev zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, če meni, da prepis ali splošni akt nedopustno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Simona Drenik Bavdek
Simona Drenik Bavdek
FOTO: Bobo

Poseg tudi zaradi prekrškov, storjenimi pred uveljavitvijo zakona

Dodatne ustavnopravne pomisleke vzbujajo retroaktivni učinki določbe. Ureditev namreč omogoča tudi poseg v zvezi s prekrški, storjenimi pred uveljavitvijo zakona. Povzroča tudi nesorazmerne posledice, diskriminacijo in vzpostavlja domnevo, da upravičenec z več neplačanimi globami zlorablja sistem, ne da bi mu omogočil, da to domnevo izpodbija ali pojasni okoliščine svojega položaja, so poudarili v instituciji.

Kot je poudarila Drenik Bavdek, otroci niso odgovorni za nastanek dolgov svojih staršev, a jih ukrep neposredno prizadene, saj ne vsebuje zadostnih varovalk, ki bi postavljale otrokove koristi v ospredje.

Pri Varuhu še opravljajo analizo Šutarjevega zakona z vidika ustavnosti, zakonitosti ter skladnosti z mednarodnimi standardi varstva človekovih pravic. Ko bo opravljena, se bodo glede na rezultate odločili, ali bodo tudi glede drugih členov ravnali podobno ali pa to morda ne bo potrebno, je dodala.

Preberi še Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč

Finančna uprava RS (Furs) je po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Prejšnji teden so se pristojni dogovorili za ukrepe, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi za obveščanje dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.

varuh človekovih pravic socialna pomoč Šutarjev zakon ustavnost

Koalicija umaknila sporni del predloga sprememb za normirance

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
13. 02. 2026 17.22
Najbolj žalostno je to, da je nova varuhinja oseba, ki je s svojim ravnanjem sabotirala arbitrazo s Hrvaško.. za nagrado je dobila še boljšo službo, neverjetno res!!
Odgovori
+1
1 0
nick73
13. 02. 2026 17.14
A bi se lahko še bolj norčevali iz poštenih delovnih ljudi? Po mnenju varuhinje lenuhov novi zakon vzpostavlja domnevo, da upravičenec z več neplačanimi globami zlorablja sistem. Čemo moramo davkoplačevalci plačevati to varuhinjo, ustavno sodišče in na koncu še bakrene?
Odgovori
+2
2 0
Nikoliveclevo
13. 02. 2026 17.13
Delat prekrske je pa ustavno.
Odgovori
+3
3 0
Bolfenk2
13. 02. 2026 17.13
Privilegiranci spet ne bodo plačevali kazni. Tako je kjer vladajo levičarji. Lenuh na socialni je vreden več od delavca
Odgovori
+4
4 0
Vojko Kos
13. 02. 2026 17.08
TRGA SE ZARADI KAZNI!!!!!! A ZDAJ LJUDEM NA MINIMALKI TUDI NE BODO RUBILI, ČE BODO DOLŽNI ZA KAZNI?!
Odgovori
+5
5 0
sivabrada
13. 02. 2026 17.05
Nesposobneži bobo morali bakrenim na koncu vse povrniti z obrestmi vred.
Odgovori
+5
5 0
Groucho Marx
13. 02. 2026 17.05
Če zavestno ne delaš serijskih prekrškov, se ti nič ne trga!
Odgovori
+4
5 1
Bozji
13. 02. 2026 17.02
Ce bi jaz ali ti potrebovala varuha pravic; ne bi bilo odziva! Za te privilegirane pa se delajo revolucije! Sramotno! Placajo svoje kazni proti drzavi!!! Dobivajo denar, ki smo ga mi zasluzili in podpiram da se jim odtega v visini kazni!
Odgovori
+6
7 1
a res je
13. 02. 2026 16.55
"Po njenih besedah gre za starejše, enostarševske družine, družine z več otroki, invalide oziroma osebe z oviranostjo, kronične bolnike, posameznike s težavami v duševnem zdravju, brezdomne osebe in ljudi brez socialne mreže." Kaj se ta Varuh človekovih pravic norčuje? Vsi prej našteti sigurno ne delajo prekrškov in kaznivih dejanj. Če že pa v zelo malem številu. A te so potegnili ven zato, da bi romi lahko še naprej izvajali prekrške in kazniva dejanja nekaznovano?
Odgovori
+6
7 1
dracon
13. 02. 2026 17.22
Žal se s teboj ne strinjam, saj zadeva ni tako črno-bela. Prvič, varuh človekovih pravic je tam prav za takšne primere, zato je prav, da se je oglasil. Drugič, brezdomci lahko v enem letu prejmejo tudi deset kazni zgolj zaradi spanja na javnih mestih. Kaj pa naj storijo, če so zavetišča polna? Zakon je v osnovi dobro zastavljen, vendar ga je treba še izpiliti, da bo upošteval takšne anomalije in kaznoval predvsem tiste, ki sistem dejansko izkoriščajo.
Odgovori
0 0
brezveze13
13. 02. 2026 16.53
naj se raje vprašajo koliko je ustavna soc.pomoč oziroma preverijo kdo je upravičen do te pomoči lenuhi ki izkoriščajo ta sistem sigurno ne, v bivši smo vsi delali do pomoči si bil upravičen ob izgubi službe , ta nadomestilo je bilo začasno glede na št let delovne dobe danes se ti ne ljubi v službo se prijaviš na soc. dobiš denar bil je tudi primer da je soc, oprišla na dom celo svetovat naj dvigne del, knjižico in se prijavi na borzo kako bo upravičen do soc. najbolj sporno je pa to da lenuhe še danes zagovarjajo in počnejo vsemogoče norije saj mi ne smejo vzeti HALO))))))
Odgovori
+2
3 1
biggie33
13. 02. 2026 16.53
Sicer podpiram Sutarjev zakon, ampak se bojim, da bo padel na US, zaradi retroaktivnosti, torej ker velja za nazaj.. to je tako, če ne poslušaš zakonodajno pravne službe DZ in sprejemaš zakone na hitro, z namenom nabiranja političnih točk.. odškodnine bomo pa spet davkoplačevalci plačevali..
Odgovori
+5
5 0
Slovener
13. 02. 2026 16.44
Socijalne pomoči ti ne smejo rubiti, plačo, ki si jo pošteno zaslužil z svojim delom pa lahko !? Pa je pr nas še kdo normaln ?
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
